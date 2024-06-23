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社會 社會焦點 保障人權

北市德州撲克賭場月初才被抓「扯出陳零九」　400公尺外又開張

▲近日大安區不少職業賭場反覆開張，警22日晚間破獲位於忠孝東路敦化南路的德州撲克賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲近日大安區不少職業賭場反覆開張，警22日晚間破獲位於忠孝東路敦化南路的德州撲克賭場。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

大安警方6月1日甫接獲檢舉，一舉掃蕩大安區忠孝東路復興南路某德州撲克賭場隱身商辦大樓非法盈利，該賭場被警方查以籌碼換現金方式公然招攬賭客賭博財物、結果當時傳出藝人陳零九在場，但經查無涉賭情事；轄區警方在掃蕩完該處賭場後，接獲線報指稱該賭場又繼續承租僅4百公尺外的商辦大樓繼續攬客，警方22日夜間持北院核發搜索票登門掃蕩，當場查獲負責人張男（34歲）、荷官2人、工作人員3人及賭客17人等計23人，查扣抽頭金9萬餘元、籌碼269萬餘元、點鈔機1台、監視器鏡頭2個、撲克牌4副等證物。

▲近日大安區不少職業賭場反覆開張，警22日晚間破獲位於忠孝東路敦化南路的德州撲克賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警分局偵查隊表示：6月1日該賭場在忠孝復興一帶遭大安分局查獲後，竟賭性堅強、移轉至轄區忠孝東路敦化南路口某商辦繼續營業，對外以撲克協會名義招募會員，進行德州撲克競技比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金。

警方當場逮捕涉案的賭場負責人張男及賭場員工共4男2女、在場賭客共17人，總計到案人數共23人，訊後賭客依觸犯《社會秩序維護法》開罰9千元，涉案賭場營業6人則依觸犯《刑法》賭博罪送辦。

▲近日大安區不少職業賭場反覆開張，警22日晚間破獲位於忠孝東路敦化南路的德州撲克賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

大安分局強調，此種撲克競技協會假藉比賽名義經營卻行賭博之實，企圖以合法掩護非法，藉以規避查緝，嚴重影響社會風氣，警方將持續強力取締。

▲近日大安區不少職業賭場反覆開張，警22日晚間破獲位於忠孝東路敦化南路的德州撲克賭場。（圖／記者張君豪翻攝）

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