新華社特稿「改革家習近平」整篇消失！　官網、百度都找不到

▲中國官媒《新華社》特稿「改革家習近平」消失引發揣測。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國官媒《新華社》15日刊出萬字特稿「改革家習近平」，吹捧他已是鄧小平外的另個改革家。不過為期4天的中共三中全會閉幕的這天（17日），該篇特稿從新華社網站上「徹底消失」，引發各界揣測。

中共三中全會15日於北京登場，中國官媒新華社以超大篇幅刊出特稿「改革家習近平」，寫下為了人民而改革，改革才有意義，全文多達萬字，稱習被認為是「鄧小平」的另一位卓越改革家。

不過今日該則專稿已消失於新華社官網，記者實測從新華社官網搜尋此文，只顯示「暫無數據，確實已無該篇文章；若從百度搜尋，也未見該文。

▲新華社官網查無該則特稿、百度也搜尋不到。（翻攝新華社官網）

法國國際廣播電台（RFI）報導引述時事評論員江峰說法，他認為習近平不會打自己臉，研判可能是三中全會首日，「有人反了」，而其定位在黨內有具有爭議。

不過另1名評論員劉銳紹則持不同看法，習近平仍握有軍權，恐怕是習因為經濟不好先下令刪除的，或許日後還會再次上架。



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