嘉139線道路拓寬　紓解國道三號中埔段車流量

▲嘉139線道路拓寬工程 斥資7.2億完工，縣長翁章梁搭吉普車視察 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉139線(由台18線至台3線段) 107年完成第一期拓寬工程，本次為第二、三期工程完工，共分為兩段，總改善長度5208公尺，除道路拓寬外並完成5座橋梁改建；17日上午舉辦謝土祈福，縣長翁章梁、前立委陳明文、中埔鄉長李碧雲等民代貴賓皆到場參與，共同祈求行車平安，期待全線拓寬後有效疏導交通、帶動地方發展。

▲嘉139線道路拓寬工程 ，中埔當地民代貴賓出席 。（圖／嘉義縣政府提供）

在祈福儀式後，翁章梁與貴賓也特別搭乘吉普車進行嘉139縣全線巡禮，親自向中埔鄉親表達祝賀之意；翁章梁也承諾，因應未來的發展，縣府正全面檢討全縣交通，從縣治所在地到18鄉鎮市的道路連結，將會因應新型態產業發展進行全面檢討與規劃。

國道3號通車後，中埔鄉每逢假日車流量大、易壅塞，銜接阿里山公路至台3線的嘉139線為當地民眾出入便道，亦為中埔鄉和睦村、富收村、金蘭村、裕民村、龍門村及同仁村重要聯絡道路，往西北可銜接至國道3號中埔交流道及台18線，往南則可銜接台3線，然而原路寬僅6至9公尺，且有多處Ｓ型彎繞路段，安全堪慮。

▲縣府郭良江處長說明嘉139線道路拓寬工程 。（圖／嘉義縣政府提供）

另國道3號雖有效疏導中埔鄉對外往來南北之聯外交通，但由於車輛大多經由台18線銜接國道3號，因此加重台18線本身交通負擔；其中部分大貨車、砂石車行駛嘉139線通往國道3號，因路寬過小、會車困難，而造成交通安全問題，為解決交通安全等問題，並考量道路改善整體性及避免形成未來瓶頸路段，嘉義縣政府陸續爭取經費，分期完成全路段改善。

建設處長郭良江表示，目前嘉139線前後段，富裕路及9K+925至11K+355已完成拓寬，有效提昇道路交通安全，中間路段5K+100-9K+925成為嘉139線拓寬最後一哩路，為提高道路交通容量，並藉由台18線、台3線、縣道165及嘉139線的綿密交通運輸路線，建構中埔地區完善的交通路網，及進一步引導中埔鄉地區發展，縣府向交通部公路總局爭取補助款項，獲得中央核定補助兩期計畫經費共計6億元，加上前一期中央挹注的經費，共計7億2千萬元；其中由公路局補助之中央款約5.1億，縣府自籌款約2.1億，共同改善本段道路。

▲嘉139線道路拓寬工程上香祈福 。（圖／嘉義縣政府提供）

本次嘉139線第二、三期， 工程內容包含台18連絡道路段(啼雞城段)，由台18線至富裕路(圓環)，長度約383公尺，既有道路由5至7公尺拓寬至12公尺，並加設路側排水溝、標線標誌、交通與照明設施，增加行車安全性，且將既有電桿全面地下化，淨化原本雜亂的天際線，提供良好的行車視覺景觀。

此外，嘉139線5k+100至9k+925路段長度約4825公尺，既有道路6至9公尺拓寬至15公尺，同時優化既有道路線型，整併多處S型彎繞路段，增加轉彎半徑，使符合行車速率60公里/小時的設計標準，並強化改善標線標誌、交通與照明設施等道路設施，增加行車安全性，施作路側排水溝及水路銜接設施，改善區域排水並維持農田灌溉需求。

本工程完工後可自國道3號中埔交流道東側台18線路口，經嘉139線銜接至台3線，建構中埔地區完善交通路網，與提升生活圈次中心間連結效率，打通最後一里安全且舒適回家的路，帶動地方發展、提升整體民眾生活的品質。