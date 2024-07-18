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獨／錦新大樓啃老兒離譜行徑曝！敗光亡父千萬遺產　孤母無奈淚嘆

▲▼▲錦新大樓9樓住戶住家成瀑布，竟爆出是10樓住戶要向房東母要錢。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓9樓住戶住家成瀑布，竟是10樓住戶要向房東母要錢，事後傳出家暴母親不學好。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市錦新大樓9樓租戶夫妻檔在農曆年前發現漏水，上樓詢問10樓住戶，竟被10樓住戶要求配合，把事情搞大向10樓房東求償，10樓房東還是現住人的母親，讓9樓住戶相當傻眼，而10樓住戶離譜事件還不只一樁，曾經恐嚇母親，害母親心生畏懼申請保護令，還逼迫母親要買房提供居住一輩子，母親得知兒子又做出離譜行為也直搖頭。

錦新大樓在17日凌晨傳出有住戶自家因為天花板漏水，導致家中成為瀑布，離譜的「漏水情形」，也讓9樓受災戶氣得控訴，因為當初10樓傳出鑽孔聲，沒多久就有水滴下來，上樓詢問竟被要求要搬走，不然就聯合向10樓黃姓屋主，也就是10樓住戶的母親聯合求償，並且瓜分賠償金，當場被9樓住戶拒絕。

據悉，10樓葉姓住戶離譜行為還不只一樁，不僅要9樓住戶配合向母親求償，平時都會到9樓表示「沒錢吃飯」，向住戶夫妻借錢吃飯，小至2百元，多至2千元都有，大半年下來幾乎上門5、6次，儘管每次金額不高，但是也讓9樓住戶夫妻不堪其擾，曾經嘗試不借錢，反而天花板又再度「漏水」。

事後10樓葉姓住戶越發離譜，又向9樓陳姓婦人伸手要錢吃飯，婦人表示沒錢只有悠遊卡，葉姓住戶也表示同意，在婦人陪同下前往超商購買晚餐，讓葉姓住戶能夠果腹，讓9樓陳姓婦人看了直搖頭表示「吃人夠夠」，連這樣都可以，但陳女為了不想家中繼續淹水只能隱忍。

事情爆發之後，葉姓住戶的黃姓母親也相當痛心，先詢問漏水問題還沒解決，不了解到底跟大兒子有甚麼冤仇，實在是很可憐，這樣搞自己就是要逼自己出面，買房子是兒子提出要提供一輩子住宿，也答應所以買了房子給他住，結果買一個房子給兒子住，反而卻一直被找麻煩。

黃母表示，兒子的行徑實在也束手無策，之前也有申請暫時保護令，但是時效應該已經過期了，也不想繼續申請再開庭面對兒子，所以乾脆就不申請了，更難過指出，從兒子高中時期，丈夫就往生，所以一肩扛起家計，但是兒子不學好，不斷伸手要錢，短短從2002年丈夫過世，至2024年就花光丈夫1200萬的遺產。

「我怎知道他變成這樣」，黃母痛心指出，他畢竟也是我的小孩，但怎知長大變成這樣，很擔心兒子把錢拿去花在對身體不好的地方，更直言，兒子犯罪只能他自己負責，因為他已經長大了，這是他個人行為，都30多歲了，應該要為自己負責，不能每次都叫媽媽。

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