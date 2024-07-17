超商限時特價快買！黑糖拿鐵、泡麵買1送1　加購冰塊杯只要10元

▲萊爾富門市自今日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，共有7大品項下殺折扣，其中，Hi café醇脆黑糖拿鐵可享買1送1。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

快趁便宜買！就有超商自今（17）日起祭出連續5天優惠活動，7大品項下殺最低買1送1起，像是黑糖拿鐵、泡麵通通可享買1送1，還有啤酒500ml四入組特價199元；另外，炎炎夏日幫民眾降溫，超商也開賣「冰塊杯」，至7月23日前，購買任一飲料品項加購冰塊杯只要10元。

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萊爾富門市自今日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，共有7大品項下殺折扣，分別為Hi café醇脆黑糖拿鐵買1送1、伊藤園TEAS TEA（蘋果紅茶／蜜桃紅茶）任選第2件5元、樂法果醋420ml（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜）任選買2送2、海尼根啤酒500ml四入組特價199元、SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒350ml特價2件199元、農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1、味味A香辣海鮮湯麵買1送1。

▲萊爾富「限時殺5日」優惠一次看。（圖／萊爾富提供，下同）



另外，近日天氣炎熱，萊爾富門市也特別引進韓國直送、冷凍杯裝的新品「上好冰塊杯」（售價15元），且自即日起至7月23日，只要至門市購買任一飲料品項，即可以特惠價10元加購冰塊杯。

▲萊爾富開賣「上好冰塊杯」，且自即日起至7月23日，只要至門市購買任一飲料品項，加購冰塊杯只要10元。



全家夏季消暑聖品「酷繽沙」則是再度聯手Kitkat，即日起開賣「Kitkat巧克力酷繽沙」，嚴選歐洲原廠進口Kitkat巧克力脆粒，打造爽甜不膩的巧脆口感，且至8月6日前，全家會員可享「Kitkat巧克力酷繽沙」嚐鮮價59元（原價65元）；另外，若搭配購買「奇巧威化巧克力」或「威化濃黑巧克力」，即可現省10元，提醒這2個優惠不可合併使用。

▲全家「酷繽沙」再度聯手Kitkat，即日起開賣「Kitkat巧克力酷繽沙」，全家會員可享嚐鮮價59元。（圖／全家提供）