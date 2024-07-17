限時5天！7-11咖啡買1送1、冰淇淋買2送1　滿額最高現折550元

▲7-11響應「2024巴黎奧運」推出滿額立折活動、8大商品組合優惠，買越多省越多。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日登場，7-11搶先在7月24日起連續5天推出一系列活動響應，像是有「精品馥芮白買1送1」、「冰淇淋買2送1」等組合優惠，還有滿額立折活動，購買12大類別指定商品滿額並使用指定支付方式，最高可現折550元。

7-11將在7月24日至7月28日推出「替選手加油滿額立折」活動，到門市購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冰品、啤酒等12大類別指定商品，憑icash2.0、icashPay、OPEN錢包支付，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

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▲7月24日至7月28日期間，「CITY PRIMA大杯精品馥芮白」可享買1送1。



不僅如此，活動期間還祭出8大商品組合優惠，分別為CITY PRIMA大杯精品馥芮白買1送1、波蜜元氣美茶－亮妍紅烏龍（500ml）買1送1、CITY TEA英式紅茶買2送1、CITY PEARL冰胭脂紅茶珍珠歐蕾買2送1、栗庵甘栗仁（120g）買2送1、越南HIS and HERS腰果買2送1、冰戀雪捲冰淇淋－牛奶風味買2送1、農心辛辣白菜風味杯麵買2送1。

另外，7-11全店精品集點活動自7月25日起攜手Le Creuset、MEYER、FILA、NIKE、JORDAN等多國品牌合作，引進餐廚、包袋、運動用品等逾40款生活實用性高的質感周邊商品，像是市價2萬元的Le Creuset的限量艾菲爾鐵塔系列典藏淺底鐵鍋30cm，在7-11加價購只要6399元；市價1280元的JORDAN經典籃球在7-11加價購只要849元。

▲7-11全店精品集點活動自7月25日起攜手Le Creuset、MEYER、FILA、NIKE、JORDAN等多國品牌合作，引進逾40款生活實用性高的質感周邊商品。



萊爾富門市自今日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，共有7大品項下殺折扣，分別為Hi café醇脆黑糖拿鐵買1送1、伊藤園TEAS TEA（蘋果紅茶／蜜桃紅茶）任選第2件5元、樂法果醋420ml（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜）任選買2送2、海尼根啤酒500ml四入組特價199元、SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒350ml特價2件199元、農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1、味味A香辣海鮮湯麵買1送1。

▲萊爾富「限時殺5日」優惠一次看。（圖／萊爾富提供）

