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社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦收押禁見滿一周　律師看守所辦理律見進入第二輪

▲鄭文燦委任律師鄧翊鴻今天上午到桃園看守所辦理律見，離去前低頭猛看手機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦委任律師鄧翊鴻今天上午到桃園看守所辦理律見，離去時低頭猛看手機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦因案遭聲押在桃園看守所，今天進入第七天剛好滿一周，委任之一律師鄧翊鴻上午帶著部分卷證資料步入桃園看守所，針對媒體詢問鄭身體狀況與相關案情，僅揮手致意沒有回應；據指出，鄧翊鴻律師前天（週一）才辦理律見，今天進入第二輪律見，根據桃園監獄接見規定，針對看守所律見不實施錄音錄影，僅就即時監看，所以所方也不清楚鄭與律師對話內容。

鄭文燦遭聲押進入看守所今天是第七天，鄭之委任律師鄧翊鴻今天上午近9時許進入看守所辦理律見，上午10時許左右離開步出接見室，面對媒體詢問鄭身體狀況與相關案情部分，鄧翊鴻僅揮揮手致意，並未多說一句話，隨即快步離去。

▲桃園看守所今天菜單。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園看守所今天菜單。（圖／記者沈繼昌攝）

根據桃園監獄附設看守所接見規定項目中的「律師、辯護人接見」內容，律師可於當日申請或預約申請，申請律師、辯護人接見者不限制接見案數，但受限於接見室空間，同時間可進行接見組別有限，接見時間則自上午8時30分至11時30分，下午則從1時30分至4時30分止。律師接見時，得將與訴訟案件相關卷宗、文書，經戒護人員檢查無夾帶違禁品後，再交給收容人，同時基於收容人與其律師、辯護人接見「監看不予聞」原則，所方於律見接見過程中不實施錄音與錄影，僅即時監看。

▲桃園看守所今天各項菜色。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園看守所今天各項菜色。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，根據桃園監獄公布的今日菜單，早餐是芋頭饅頭、豆漿、百香果醬，午餐是螞蟻上樹、洋蔥炒蛋、炒胡瓜與冰紅茶，晚餐則是蠔油雞丁、麻婆豆腐、炒豆芽菜與金針排骨湯，菜色與昨天完全不同，對於胃口不錯的鄭文燦而言，應該都能接受。

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