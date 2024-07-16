小胸妹「被同事狂瞄」她超不解！　一票男生吐真心話

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前發文表示，上班時她穿合身的針織短袖，但由於上圍不大，完全沒奶可露，但有位男同事卻時不時偷瞄她，這讓她一頭霧水，也不禁好奇原因，而PO文也釣出大票男生回應。

女網友在Dcard發文提到，「路上的大奶妹，男生會偷瞄很正常，那麼小奶妹會有男生偷瞄嗎？本人胸部不大，某天穿很合身的針織短袖，完全沒露奶，也沒有奶可以露；但卻發現有位男同事在偷瞄我的胸。」

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對於男同事的舉動，原PO不禁好奇，「他偷瞄的原因是什麼？是對我有興趣，還是覺得我的奶很小？」

對此，大票男網友坦言，「先看臉再看奶，如果臉醜的人，就算Z奶也不會想看」、「奶不分貴賤，大小都看」、「因為妳很可愛吧，不好看幹嘛偷瞄，要有自信...又不是大家都愛大奶」、「看到這我也有個問題」、「沒魚蝦也好」、「臉當然是優先」、「還是空杯被人家看到了？」「他就是想看，不管大或小」

另外，還有人直呼，「看奶不一定代表有興趣，我在地上看到100元、500元或1000元都會去看，不會因為100元覺得小就不看，謝謝」、「不要動不動就覺得人家偷瞄妳，視線移動中，難道妳要人家閉眼」、「看到身材好、穿搭好的，就會情不自禁地想看一下，就算我身為女生也無法抵擋住好身材的誘惑，還有一些女生的氣質不凡，都會讓我很想偷看，並在心中驚嘆跟羨慕對方怎會如此好看」。