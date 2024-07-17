不只壓線下單！「最討厭客人1行為」一票店員轟：可帶點腦嗎

▲關埔店可不可已無法營業。（圖／記者陳凱力攝）



網搜小組／劉維榛報導

可不可女店員不爽客人下班前壓線下單，竟口水攪珍珠來惡搞！對此，一名店員直言，明明熄燈、半關鐵門了，客人仍想衝進來點餐，「都快要爬進來的感覺」，結果告知已打烊，對方擺出臭臉才離去，這不舒服的舉動讓原PO翻白眼。文章曝光後，也釣出店員們+1喊話，「客人出門可以帶點腦嗎？」

一名同樣在飲料店上班的網友在Dcard直言，明明已經結束營業，把招牌熄燈、也把鐵門拉一半了，卻好幾次遇到客人彎下腰，甚至要爬進來店內，詢問「請問還有嗎？」

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這傻眼的狀況，讓原PO無言到極致，「當下聽到心裡都超想回說...你覺得呢？」但臉上也必須露出微笑回應，「抱歉我們已經打烊囉！」有的客人會回應謝謝，但有的客人卻擺臉色離去，氣得原PO忍不住翻白眼。

畢竟閉店還需整理與清潔，原PO坦言，希望客人能體諒員工想準時下班的心情，「只是想發個工作小心得，結果隔兩天就有可不可事件！本人喜愛聲明不是每個店員都是這樣，客人尊重我們的同時，我們也會態度很好的...畢竟真的不會跟錢錢過不去。」

一票店員爆共鳴回應，「真的...不管營業前還是打烊前，鐵門拉一半後總會有人問營業了嗎？打烊了嗎？」「以前在速食店打工，根本還沒開始營業，連燈都還沒開，有人把自動門硬推開闖進來說要點餐；同樣的，打烊了燈都關了，也是硬把關起來的自動門推開擅自闖進來問還有營業嗎？門都關了...問我還有營業嗎？不禁覺得現在的人出門是不是都在放空」、「真的，就算燈全關，超暗還是會有客人走來要點餐，客人出門可以帶點腦嗎」。