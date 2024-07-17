通勤新寵出事！電動滑板車玩家遭擊落搶救41天亡　奪命畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

「通勤新寵」不能上路！北市北投區黃姓男子騎乘電動板車行經中央北路1段時，不慎與高姓騎士發生擦撞，黃男人車倒地，經送醫搶救41天仍回天乏術。警詢、偵查時，高男表示自己沒有過失，但檢察官認他騎車變換行向時，未注意其他車輛為肇事次因，依過失致死罪將他提起公訴。

▲北市北投區黃姓男子騎乘電動滑板車與高姓騎士發生碰撞，黃人車倒地身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，去年10月16日烈日當空，57歲高姓男子騎乘機車沿中央北路1段行駛，行經北投國小時，突向右變換行向，未注意到後方騎乘電動滑板車的黃男，當高男從其左側超車並靠右行駛時，電動滑板車即與機車發生碰撞，黃男當場倒地。

黃男被送往榮總醫院接受41天治療，最終因顱內出血致呼吸衰竭不幸去世，失去丈夫的林妻悲痛欲絕，提告追究。

警詢、偵查時，高男辯稱「我沒有交通過失」，檢警據救護紀錄、相驗報告書、監視器等，認肇事原因是死者騎個人行動器具違規行駛道路，且未注意車前狀況並隨時採取必要的安全措施為肇事主因，而被告騎車向右變換行向，未注意其他車輛為肇事次因，依過失致死罪提起公訴。

北投分局交通分隊長張議瑋呼籲，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用，如有違反者將處行為人新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。駕駛車輛向左或向右變換行向時，應注意其他車輛，以維護交通秩序安全。