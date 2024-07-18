獨／唐治平母躺冰櫃第45天！警罕見二度公告　認領期限至7／24

▲藝人唐治平母親大體冰存新北市殯儀館逾月，將二度公告招領，日期縮短為7天。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人唐治平母親上月3日陳屍住家社區頂樓，但唐拒認屍，新北警依處理無名屍體規定，發佈公告招領，本月8日已到期，唐仍未有動作，甚至面對齒模比對確定，亦稱是做假。據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，警方今（18日）二度函新北市政府警察局再辦理公告招領，此次期限至本月24日止，並同時通知家屬限期具領。

上月14日淡水分局偵查隊依處理無名屍體案件作業程序、陳報新北市警察局刑事警察大隊辦理公告，副本發予內政部刑事警察局備查，依新北市政府處理無名屍辦法，應於檢察官相驗完成翌日起14日內，將該無名屍體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領，本月8日為公告截止日。

7月9日檢警說明，透過死者生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的X光片，經齒模比對，確認死者為唐治平母親，並函請通知唐治平至地檢署具領遺體，因此案情況特殊，檢方罕見開立「不得火葬死亡證明書」予警方辦理公告招領事宜，期限為本月24日。

若此次公告期限屆滿後，各方「善心人士」即可領屍收埋，但僅能以「土葬」辦理後事不得火葬，除非唐治平本人或授權朋友至地檢署，檢察官才會重新開立可火化死亡證明書。

這一個月以來，檢警基於法理情竭盡全力，嘗試各種方法，包括進行齒模比對，並不斷與唐治平的友人保持聯繫，希望能讓唐母順利入土為安，然而，唐治平仍堅決拒絕認屍，期盼二度公告後，會有圓滿結局。