台中掉錢熱點！重機男2萬現鈔隨風飛　同路段去年飄36萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市楊姓男子日前騎機車行經文心路一段、大墩十一街口時，因風勢過大，造成側背包拉鍊斷裂，裡面2萬多元的鈔票隨風飛舞，驚慌失措的他趕緊報案，沒想到短短3小時全數被路人撿回；但去年11月的車主卻沒有這麼幸運，同路段距離約3百公尺，36萬現鈔滿天飛的畫面，最後只找回29萬多元，有民眾開玩笑說，該路段已成了掉錢熱點，民眾行經該地得小心。

▲台中一名騎重機男子隨身包包內的2萬現鈔隨風飛，經好心路人一一撿回。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員劉亮安、吳祥豪獲報，有民眾在大墩十一街、文心一路口車道上撿拾近2萬元千元大鈔，後來陸續又有民眾撿拾鈔票至警所，員警立即調閱周邊監視鏡頭，無奈鏡頭角度問題，無法拍到鈔票是從哪輛車輛掉落，經訪查鄰近社區保全得知，當時有1輛道路救援車輛大聲鳴按喇叭，研判是要提醒前車鈔票掉落。

警方聯繫上該輛救援駕駛證實，原來是楊男騎乘紅牌大型重機，因風勢過大，造成隨身側背包拉鍊斷裂，裡面2萬餘元的鈔票漫天飛舞，由於這是經營機車維修5天的營業所得，楊男驚慌的趕緊報警，沒想到短短3小時失而復得，差點做了5天白工，聽聞員警講述曲折的尋找過程，內心既感動又感謝。

同一條文心一路，距離約300公尺的路口，去年11月1日晚間也發生過飛錢畫面，36萬元鈔票隨風散落在馬路，好心路人一一撿回，或許是天色昏暗，最後只撿回29萬多元。掉錢的賴姓男子說，結束一天工作要返家，卻一時疏忽，將隨身包包放在後車廂蓋子上，車子一開，包包內的錢也跟著飛了，後來沒有全數找回，只能怪自己太大意。