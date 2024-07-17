施振榮、劉揚偉、林之晨都入列　卓榮泰曝經濟發展委員會民間代表

▲行政院長卓榮泰出席媒體茶敘。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會將在18日召開，由院長卓榮泰、副院長鄭麗君分別擔任正副召集人，工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大方向。卓榮泰17日在與媒體茶敘時公布一部分的民間委員，包括前行政院副院長林信義、宏碁創辦人施振榮、中研院院士朱敬一、鴻海董事長劉揚偉、台灣大哥大總經理林之晨等。

針對明天要召開的經濟發展委員會，卓榮泰說明，這是他跟總統在討論過程中，總統也認為經濟的推動是行政院重要工作之一，「總統認為行政院要有更具體快速的行動，凝聚行政院內部的工作情緒跟目標，把工作目標展現成為具體行動跟時程」。

卓榮泰強調，要讓全國人民看到這個方向，且要能夠召集更多的各界朋友專家學者，一起來討論現在面臨以及未來可能發生的問題，「在這理念下，行政院就開始籌備經濟發展委員會」。秘書長龔明鑫過去是總體經濟專家也曾是國發會主委，因此就請他研議整個組織跟內容設計。

卓榮泰說，具體的幾個大方向，創新經濟、均衡台灣、包容成長，三大主題中會有更多的子題，會在資金、人才、產業、創新以及租稅合理、薪資的增加以及青年的世代正義等等，都會融合在裡面。

卓榮泰表示，現在要把這些訴求跟政見有條不紊的，有時間的安排，具體的行動，放在經濟發展委員會中。

至於在成員的部分，卓榮泰說，除了院內所有部會首長都會參加外，會邀請民間的專家學者參加，會邀請各界具有代表性的，前行政院副院長林信義、宏碁創辦人施振榮、中研院院士朱敬一、鴻海董事長劉揚偉，還有最近比較少被詐騙集團迫害的謝金河，台大社會系教授陳東升，工商協進會理事長吳東亮，台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博、中小企業總會理事長李育家，這只是其中一部分。

卓榮泰說，這些人都是代表一個產業、一個團體或是一個世代，希望可以透過他們在各個領域不同的體驗跟過去所奉獻出來給國家的貢獻，繼續在經濟發展委員會中集思廣益，獲得更正確的方向，甚至能督促行政院在未來的腳步上能更快、更穩。