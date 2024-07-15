核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

▲行政院副院長鄭麗君。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

兼任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的碩董事長童子賢，近日多次發表擁核主張。行政院副院長鄭麗君15日受訪時表示，核三廠要再運轉有2個前提：第一是要做核安審查，第二是要解決核廢料的處理規劃，在這兩個前提下，核三是否繼續運轉的社會討論才有現實基礎。

鄭麗君表示，核三的1號機執照到期延役一事，現行核管法規定，延役必須在五年前提出申請，執照到期就必須停下來。她說，五年前提出的目的，是要進行安檢跟核安的審查，而目前立法院相關修法版本，是執照到期後是否能再運轉。

鄭麗君指出，行政院相關部會已經有多次說明，核三的1號機是否再運轉取決於兩個前提：第一，核三還是要停下來，進行相關核安檢查，老舊機組是否要汰換，地震的耐震係數要不要提高等，相關檢查結果要送交核安會，做核安審查，必須要有國際核安的專家來參與，這是國際能源的規範，需要時間是三到五年。

鄭麗君表示，第二個前提，核廢料要有相關規劃跟興建的前提才有可能再運轉，依照過去核一、核二的狀況來看，40年來核廢料一直是燃料池滿池的狀態，地方政府沒有同意乾式貯存設施的興建。

鄭麗君強調，核三要在核安確保，核廢料處理的兩個前提下，才有可能進行要不要讓核三繼續運轉的社會討論，討論才有現實基礎。