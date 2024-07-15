　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面-鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

兼任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人的碩董事長童子賢，近日多次發表擁核主張。行政院副院長鄭麗君15日受訪時表示，核三廠要再運轉有2個前提：第一是要做核安審查，第二是要解決核廢料的處理規劃，在這兩個前提下，核三是否繼續運轉的社會討論才有現實基礎。

鄭麗君表示，核三的1號機執照到期延役一事，現行核管法規定，延役必須在五年前提出申請，執照到期就必須停下來。她說，五年前提出的目的，是要進行安檢跟核安的審查，而目前立法院相關修法版本，是執照到期後是否能再運轉。

鄭麗君指出，行政院相關部會已經有多次說明，核三的1號機是否再運轉取決於兩個前提：第一，核三還是要停下來，進行相關核安檢查，老舊機組是否要汰換，地震的耐震係數要不要提高等，相關檢查結果要送交核安會，做核安審查，必須要有國際核安的專家來參與，這是國際能源的規範，需要時間是三到五年。

鄭麗君表示，第二個前提，核廢料要有相關規劃跟興建的前提才有可能再運轉，依照過去核一、核二的狀況來看，40年來核廢料一直是燃料池滿池的狀態，地方政府沒有同意乾式貯存設施的興建。

鄭麗君強調，核三要在核安確保，核廢料處理的兩個前提下，才有可能進行要不要讓核三繼續運轉的社會討論，討論才有現實基礎。

ET快訊
聯合利華宣布「裁員7500人」
快訊／國道嚴重車禍「2人宣告死亡」！同路段昨1死
新竹「光腳女童」腳底4%二度灼傷！單親身世曝光
林士傑命案　警逮「權利車女買家」！竟是臉書遭盜訊後請回
北市女疑被拍性愛片　設局約砲動私刑！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」　嗆吳沛憶從沒發言：誰才空白1年

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

黃國昌用6頁談「反質詢」定義　拿5綠委當例子：看影片更能快速理解

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

健保點值黨團協商破局　韓國瑜笑柯建銘如「衝鋒槍」掃射藍白委

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

政院「經濟發展委員會」18日登場　卓榮泰邀7領域顧問組聯合艦隊

批內政部避重就輕、配合權貴做醜事　黃國昌再談鄭文燦涉收賄案

川普槍擊案啟動國會調查權　王鴻薇：民進黨敢說美國民主已死？

北市幼兒園性侵案「三失職」　張雅琳：無法理解市府怠惰

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

《甄嬛傳》主演時隔14年再合體！　「集體吃防腐劑」見面哭一片

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」　嗆吳沛憶從沒發言：誰才空白1年

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

黃國昌用6頁談「反質詢」定義　拿5綠委當例子：看影片更能快速理解

核三延役有2大前提　鄭麗君：核安確保、解決核廢料問題

健保點值黨團協商破局　韓國瑜笑柯建銘如「衝鋒槍」掃射藍白委

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

政院「經濟發展委員會」18日登場　卓榮泰邀7領域顧問組聯合艦隊

批內政部避重就輕、配合權貴做醜事　黃國昌再談鄭文燦涉收賄案

川普槍擊案啟動國會調查權　王鴻薇：民進黨敢說美國民主已死？

北市幼兒園性侵案「三失職」　張雅琳：無法理解市府怠惰

《綜藝一級棒》奪收視冠軍「113萬人觀看」！　康康感動：辛苦有代價

羅小白談對「結婚生子」看法！　升格2寶媽吐：只是人生的順序不同

SJ希澈砸65億韓元豪宅臥房初公開　大紅床近50萬喊話：就差一個老婆了

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」　嗆吳沛憶從沒發言：誰才空白1年

4類食物不適合帶便當！營養師：別有「剩菜再帶」的想法

羅蘭公開示愛！雷艾美爆私下互動「都叫我HONEY」　放閃現場曝光

聯合利華全球裁7500人「第一刀砍歐洲3200人」　2025年底前完成

快訊／國3和美段4車追撞2人不治　距昨日1死事故僅400m

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

「全球最性感運動員」Alica Schmidt再出戰奧運　成為BOSS全球代言人

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

政治熱門新聞

勞基法修正案三讀！　勞工65歲強制退休解禁

三重殉職警妻PO「郵局帳號」　社會局回應了

儀隊撤出中正紀念堂　已完成耐熱訓練

俞大㵢花800萬公帑買家具？實際花費139萬　最貴花42萬買沙發

鄭文燦羈押禁見2個月　沈富雄預言「身材變化」

圖／國軍儀隊訓練展示首次移到民主大道！　民眾聚集搶拍

爆鄭文燦當議員就曾「收錢跑票」　詹江村：他差點被「拖去種」

蕭美琴PO「香菜全餐」支持者崩潰！　「妳跟蔡英文太讓我失望了」

賴清德核定「司法院大法官提名審薦小組」　蕭美琴任召集人

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

中正紀念堂儀隊操演移戶外　蔣萬安這樣說

比較川普槍擊案與陳水扁319案　媒體人揭「最大差別」在這裡！

中共航母威嚇呂宋島被酸演戲　前軍方官員：演給大陸內部人民看

更多熱門

相關新聞

政院「經濟發展委員會」18日登場　卓榮泰邀7領域顧問組聯合艦隊

政院「經濟發展委員會」18日登場　卓榮泰邀7領域顧問組聯合艦隊

有關行政院「經濟發展委員會」會議籌備一事，行政院發言人陳世凱15日表示，行政院已召開多次籌備會議，目前已漸具雛形，首場委員會會議將由卓榮泰院長於7月18日召開，由行政院長卓榮泰擔任主委，同時聘請工商、中小企業、產業、經濟、學界、金融、創業等7領域的外部專家擔任顧問。他說，經濟發展委員會的專家學者都是聯合艦隊，台灣經濟發展過程需要聯合艦隊一起指引國家發展的正確方向。

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

核二廠延役可能性？　經濟部：尊重立法院討論結果

核二廠延役可能性？　經濟部：尊重立法院討論結果

朝野協商共識「新住民權益保障法」　卓榮泰：讓新住民得到更多幫助

朝野協商共識「新住民權益保障法」　卓榮泰：讓新住民得到更多幫助

經濟發展委員會下周召開　卓榮泰曝三大主軸：讓台灣均衡發展

經濟發展委員會下周召開　卓榮泰曝三大主軸：讓台灣均衡發展

關鍵字：

鄭麗君行政院童子賢核能核三

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

三重警殉職初算「撫卹金僅80萬」！網刷一排喊扯

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面