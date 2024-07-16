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人生首次包機就在「德之島」？　日網友嗨：我是唯一乘客

▲網友在日本離島搭機時，意外變「私人飛機」。（示意圖／路透）

▲日網友在鹿兒島縣的德之島搭機時，幸運變成「私人飛機」。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

一名日本網友在「X」上分享他搭乘飛機的奇遇，竟幸運地成為「唯一」的乘客，整架飛機瞬間變身為他的「私人飛機」。他最近在鹿兒島縣的德之島機場準備登機時，發現待機室空無一人，只有他通過了安檢。他心想，「難道是為了我開的飛機？」。

後來，機場在起飛18分鐘前廣播通知，表示還有一名乘客尚未登機，但該名乘客最終並未出現，因此該名網友就成了這架飛機唯一的乘客。

原PO常常會在社群平台上分享，飛往日本旅遊的照片，之前就遇過很少人的情況，但第一次遇到完全沒人的狀況，「真的很尷尬」。他也提到，雖然搭乘「包機」需要運氣，但如果有機會到德之島機場，不妨試試看。

德之島是奄美群島的第二大島，介於奄美大島與沖永良部島之間，位於九州以南大約 489 公里處，距離沖繩最北邊 100 公里。島內有許多觀光活動，包括浮潛、深潛以及名為「牛突」的牛相撲。

貼文曝光後，吸引不少網友討論。有人認為，「一直被關注的感覺很可怕欸」、「我超怕尷尬…」、「還是習慣有人一起搭」，也有人羨慕不已，希望有機會體驗，「這絕對是VIP」、「火車包車有看過，飛機包機是第一次聽說」、「好想體驗看看」。

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關鍵字：

飛機日本鹿兒島搭機一人德之島

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