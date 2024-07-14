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獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「毒品自取」　闆娘無辜遭衝場

▲▼獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「網購自取」　闆娘無辜遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名陳嫌（紅圈處）將常去光顧的檳榔攤當成交易毒品地點，把毒品藏匿在檳榔攤後方的空地攤位，害老闆娘遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名30多歲陳姓裝潢工涉嫌販毒，竟將大量毒品放置在常去光顧的檳榔攤旁空地、一台廢棄「肉排蛋吐司」攤車內，平時就叫客人「毒品自取」，絕不碰面。11日警方逮人，該檳榔攤老闆娘看見常客陳男被警察，才知道自己竟被當成交易點，無辜遭衝場搜索。警方則說，現場查扣大量毒品，陳嫌聲押獲准。

黃姓老闆娘說，攤上來來去去的客人很多，大家都在這邊聊天交流，有時候甚至不知道名字，只知道客人的綽號而已，唯一堅持就是要在此聚集聊天，不能有違禁品。該名陳男本身是裝潢工、參與廟會，認為對方有正當工作，才沒有加以驅趕，對於陳男販毒相當錯愕。

▲▼獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「網購自取」　闆娘無辜遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

▲▼老闆娘11日突遭到衝場，看見常客陳嫌被上銬，才知道自己被當成交易點。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「網購自取」　闆娘無辜遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

老闆娘透露，11日綽號「小胖」的陳男被警察帶來，原本以為東西藏在檳榔攤內，結果警察東翻西找，完全沒找到東西。後來在檳榔攤後面的一個廢棄「肉排蛋吐司」攤車內，找到大量毒品，目測至少有1公斤，讓其他客人也受到驚嚇。

陳男妻子則說，自己也被隱瞞，不曉得老公偷偷販售毒品，昨日警察到家裡翻了一遍，一度氣憤怒罵髒話，要丈夫乖乖配合。陳男妻子有孕在身，即將臨盆，卻遇到老公出事，相當難過。

▲▼獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「網購自取」　闆娘無辜遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

▲▼警方在廢棄的肉排蛋吐司攤位裡，找到大量毒品，現場仍留有廢棄咖啡包。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「網購自取」　闆娘無辜遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

有張姓常客說，平時也有看見陳男，知道對方沒有施用毒品，沒想到竟然是販售毒品，當下看見他被上銬，也嚇了一大跳。

台中市刑大偵三隊指出，該案鎖定陳姓藥頭準備交易前將人逮捕，總計查扣K他命21.2公克(8小包)、咖啡包62.68公克(16包)等贓證物，全案依毒品危害防制條例送辦，聲押獲准，該案仍持續向上溯源。

▲▼獨／常客是藥頭！檳榔攤被當交易點「網購自取」　闆娘無辜遭衝場。（圖／記者許權毅攝）

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