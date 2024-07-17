我曾想離職但選擇勇敢　倖存消防員黃鈺翔憶空間迷航恐懼

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社會 社會焦點 保障人權

從晴空匯再看火神眼淚！我曾想離職但選擇勇敢　黃鈺翔憶空間迷航恐懼

記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

消防員對殉職弟兄悲喊：「任務結束！」新竹晴空匯火災又一次看見火神的眼淚，而殉職消防員為何會脫掉救命面罩？沾黏在面罩上的「黑」到底多恐怖？從地獄回來報信的男人黃鈺翔，告訴你火場空間迷航的恐懼，他是2015年桃園新屋保齡球館大火倖存者，面對6名弟兄慘死「我曾想離職但選擇勇敢」。

▲▼ 新屋保齡球館大火倖存消防員、消防員工作權益促進協會理事長黃鈺翔。（圖／《豈有此呂》）

▲新屋保齡球館大火倖存消防員、消防員工作權益促進協會理事長黃鈺翔。（圖／《豈有此呂》）

擦身死神那一年，黃鈺翔只有21歲，下單位不到三個月，首次出勤重大火警就遇震撼教育，創傷後壓力和恐懼，讓他持續情緒緊繃、失眠、無法獨自待在密閉空間，連洗澡都需要有人在門外陪他聊天。當被主持人呂捷問到拿命在拚是否想過離職？他沉默了5秒才娓娓道出心中掙扎。

▲▼ 新屋保齡球館大火倖存消防員、消防員工作權益促進協會理事長黃鈺翔。（圖／《豈有此呂》）

拒絕被「今天公祭明天忘記」麻木，黃鈺翔說他既然被賦予活下來的身分，他就有義務也要勇敢，說出新屋火場的真相、以及消防所面臨的問題，所以他投身消防員工作權益促進，揭露人力不足大過於裝備不足的現況，以及爭取消防員退避、罷工等保障與權益。

更多黃鈺翔從晴空匯火警看大樓消防問題，配雲梯車就夠了嗎？以及政府配發裝備夠不夠？勘不堪用？有快速解決問題還是「拖字訣」？快鎖定7月17日下午1:10的《豈有此呂》一起了解。

▲▼ 新屋保齡球館大火倖存消防員、消防員工作權益促進協會理事長黃鈺翔。（圖／《豈有此呂》）

▲黃鈺翔分享第一線打火弟兄面對的困境和恐懼。（圖／《豈有此呂》）

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