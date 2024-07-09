我要生了！白目老公竟在打團戰　地獄前女友宅女小紅舌戰呂捷

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我要生了！白目老公竟在打團戰　宅女小紅舌戰呂捷「男人為何很找死」

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

你有聽過最近很紅的一本書叫做《老公怎麼不去死》嗎？婚姻和兩性相處是否真的那麼讓人喘不過氣呢？《豈有此呂》請到地獄來的前女友、知名作家宅女小紅來怒吼，不是，來跟主持人呂捷舌戰「男人到底做錯了什麼」，她罵了前男友17年最近還拍成劇，她要告訴你，男人為何總是很找S！

▲▼ 淒厲人妻代表、作家宅女小紅。（圖／《豈有此呂》）

▲淒厲人妻代表、作家宅女小紅。（圖／《豈有此呂》）

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她聊到老公的白目行為，她即將臨盆生第二胎時，老公自認幫不上忙，竟翹著腿在旁邊打遊戲團戰，就連醫生護士都來準備了也還在打，理由竟是他不能先當背棄隊友的那個人，「這是對的嗎？」而呂捷則舉自己趕不及老婆生產來比較憤怒度，宅女小紅仍說打團戰礙眼讓她更生氣。

宅女小紅說結婚之初也很喜歡照顧老公，但轉變的開始是有小孩後，她認為老公比較不上心小孩的事，讓呂捷不斷好奇追問地雷點，表示不是替男性講話，而是想知道自己是怎麼死的！

▲▼ 淒厲人妻代表、作家宅女小紅。（圖／《豈有此呂》）

▲宅女小紅分享被男人的白目打敗。（圖／《豈有此呂》）

節目中呂捷化身老公代表，跟宅女小紅討論老公們那些令人無法忍受的「惡習」，兩人聊到收杯子，呂捷竟被套出「老婆比較兇」的結論，害他忙解釋「不是我說的喔！」然而在提到「婚姻靠的是忍耐」時，兩人難得異口同聲，感觸良多。

婚姻真是愛情的墳墓？婆媳問題要如何解決？教小狗都比教老公有成就感嗎？你是否想問宅女小紅抱怨這麼多為什麼不離婚呢？快鎖定7月9日下午1:10的《豈有此呂》，她會爆笑酸給你聽~~

▲▼ 淒厲人妻代表、作家宅女小紅。（圖／《豈有此呂》）

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