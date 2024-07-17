奧運在即馬克宏接受內閣總辭　左翼吵翻總理難產

▲法國總統馬克宏。（圖／路透）



文／中央社

法國總統馬克宏今晚接受總理艾塔爾帶領的內閣總辭，然而奧運在即，他要求卸任政府繼續負責日常事務。國會改選勝出的左翼聯盟分裂、拒絕接受對方人選，總理難產，被自家人批「丟臉」。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天召開7月7日國會選舉第二輪決選後的首次內閣會議，並於今晚正式接受總理艾塔爾（Gabriel Attal）帶領的內閣總辭。

然而，由於巴黎奧運在即，且國會改選中獲勝的左翼聯盟新人民陣線（NFP）遲遲無法在推舉新總理人選上取得共識，因此馬克宏要求艾塔爾政府繼續處理日常事務，待新總理接棒；這可能維持數週，直到奧運結束。

在總統府的新聞稿中，總統要求各方「合作並團結」，並希望「盡快達成」。

法媒指出，「日常事務」指的是維護現行法律落實，但無法更改現行法律或提案。此外，卸任政府也會關注「緊急事件」，如天災或社會秩序騷動，且在必要情況下立即反應。

馬克宏在奧運倒數、總理人選未決情況下接受內閣總辭的原因之一，就是18日即將開議的下屆國會。

剛卸任的內閣成員中有17位是新科議員，包括艾塔爾本人。根據憲法，內閣無法同時為國會議員，但18日將進行國會議長投票，以及接下來的各委員會分配，對各陣營重組國會勢力至關重要。

若這17位總統陣營的議員不在，恐怕對執政中間派在國會的勢力造成重大影響。中間派陣營「同在」（Ensemble）於國會改選中喪失80多個席次，落居第二大勢力，無法承受大將再缺席國會。

盧恩大學公共法教授貝吉納（Anne-Charlène Bezzina）向法國1台（TF1）分析，法國如今處境極為罕見，因過去國會改選後，通常幾天之內就會有總理人選。

這幾位「卸任」卻又繼續負責日常事務的部長被媒體稱為「卸任內閣」，存在於「有與沒有之間」，能夠入席國會，是因為憲法並未對此詳細著墨。

現在全國目光都落在改選中贏得最多182席的左翼聯盟新人民陣線。依憲政傳統，將由左翼向馬克宏推舉總理人選。

然而由極左政黨不屈法國（LFI）、溫和左派社會黨（PS）與生態-綠黨（EELV）、法國共產黨（PCF）組成的新人民陣線內部分歧極大，在不少政見上都持對立看法，最初是為了遏止極右勢力擴張才答應結盟。

勝選後，新人民陣線的紛爭更加白熱化，分裂更甚以往。昨天以社會黨為首的黨派提出歐洲氣候基金會（European Climate Foundation）執行長、巴黎氣候協議主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）作為共識型總理，卻被不屈法國打槍，認為她與馬克宏理念相近。

不屈法國甚至於事後宣布暫停與左翼的協商，稱不再接受來自公民社會的候選人，並要求先在國民議會議長的人選上取得共識。

日前社會黨也拒絕接受不屈法國提出的人選，法屬留尼旺（La Réunion）地區會議主席貝羅（Huguette Bello）。

對於兩大黨幾乎撕破臉，15日宣布加入生態黨國會黨團的不屈法國創黨元老魯芬（François Ruffin）今天受訪時表示，「我們只是在加重沮喪，加重人們如今內心的不滿。真是丟臉」。

魯芬表示，新人民陣線無法共同推舉總理，「好像在證明馬克宏是對的」。他表示，馬克宏會說：「若他們無法給出一個總理名字，又怎麼能治理國家？」