　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

肉搜擋道轎車！親友：弟弟要他靈堂道歉　民俗專家喊母湯

▲▼救護車擋道肉搜。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲救護車被擋道，親友肉搜擋道車輛。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

記者葉國吏／綜合報導　

一名18歲癌末病患，9日要返回嘉義老家途中，遭道一輛休旅車擋擋，使他回家之路延遲，家人在社群網站上發文公布這輛擋道的車輛肉搜，並自稱透過擲筊的方式，表示病逝的弟弟希望駕駛能前往靈堂道歉。對此民俗專家廖大乙直言是在騷擾死者。

親友在社群媒體《threads》上發文協尋擋道駕駛，並公開車牌。這篇貼文很快被轉發至《爆廢1公社》，希望有高雄朋友能協助找出這名駕駛。然而，這樣的行為引起了網友的熱議。

▲國中生畢旅集體嘔吐、昏迷疑中邪，民俗專家：1招化解。（圖／廖大乙提供）

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

有網友認為行為等同「道德綁架」，並且指出救護車載送臨終病患並不符合緊急救護的條件，因此不應該鳴笛。不過也有人認為在救護車上的人都是無奈之舉，大家應該多些同理心。對於親友希望該駕駛能前往靈堂道歉的行為，民俗專家廖大乙則表示，病患的身體狀況本身就充滿了未知數，將問題歸咎於路被阻擋並不公平。

廖大乙指出，親友肉搜行為反而可能會給已經去世的病患帶來「麻煩」。因為該病患年僅18歲，而被指控阻擋道路的駕駛年紀肯定比他大，民間有「長輩不得祭祀晚輩」的習俗，因此，如果該駕駛真的前往靈堂道歉，病患在陰間可能還要受到審問，這對他的靈魂並不是一件好事。

 
ET快訊
近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

肉搜擋道轎車！親友：弟弟要他靈堂道歉　民俗專家喊母湯

快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

嘉義男「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉院裁定羈押禁見

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

新北夫妻二子坪步道登山迷路！老公跌傷　警消救援脫困

捲入土地分割案！藍營戰將前和美鎮長阮厚爵　再延押禁見2月

快訊／台南男女受困住處電梯3天　消防人員搶救脫困送醫

夫妻打離婚官司...她私下偷牽女兒下課逛公園　公婆總動員當場抓包

黃子佼改口不認罪！「新霸道律師」起底...酒醉重摔友遭求償百萬

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

肉搜擋道轎車！親友：弟弟要他靈堂道歉　民俗專家喊母湯

快訊／桃機深夜傳槍響！歹徒拒檢衝撞警車　航警開13槍仍被逃脫

嘉義男「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉院裁定羈押禁見

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府「歡迎來罰」　呱吉逆風發聲

衛福部稱未禁止報導兒少案細節　「幼兒園非學校」讓媒體人們怒了

新北夫妻二子坪步道登山迷路！老公跌傷　警消救援脫困

捲入土地分割案！藍營戰將前和美鎮長阮厚爵　再延押禁見2月

快訊／台南男女受困住處電梯3天　消防人員搶救脫困送醫

夫妻打離婚官司...她私下偷牽女兒下課逛公園　公婆總動員當場抓包

黃子佼改口不認罪！「新霸道律師」起底...酒醉重摔友遭求償百萬

《怪奇物語》最後一季！　米莉芭比布朗：10歲演到20歲好奇怪

他「蛋蛋腫如拳頭」辛酸原因曝　3天後又大1.5倍

金智媛同款妝容分析！御用化妝師公開底妝乾淨手法、透嫩眼妝必學

「TWININGS唐寧茶」茉莉綠茶口味　農藥超標銷毀

瘋狂駕駛15秒撞倒一排防撞桿　網友傻眼：玩瑪利歐賽車？

七夕限定！Dior推粉紅千鳥格紋包裝、雅詩蘭黛「約會色」唇膏超級仙

肉搜擋道轎車！親友：弟弟要他靈堂道歉　民俗專家喊母湯

紐時：中國2艦艇停靠柬埔寨雲壤基地超過半年

抽中賺7.1萬！2檔抽籤股明起申購　信紘科價差最大

CNN曝特勤局早接獲線報：伊朗企圖暗殺川普

老鼠現蹤新莊球場舞台　洞口反覆探頭萌翻網友

社會熱門新聞

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

快訊／台南男女受困住處電梯3天

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

桃機深夜槍響　歹徒撞警被開13槍仍逃脫

黃子佼改口不認罪　新律師黑歷史起底

新莊工廠晚間大火全面燃燒　濃煙狂竄

上市電子公司作業員抄鋼椅狠打同事　遭開除恐挨告

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

小商人曝幼園狼師長相：歡迎政府來罰

偷拍女大生被解聘　國中師告校方敗訴

夫妻談離婚...她牽女兒　遭公婆抓包

小商人揭幼兒園狼師個資怒嗆政府　呱吉逆風發聲

孝順5姊弟悲慘家世曝　孤母心碎淚崩

「乙醚毛巾」摀妻口鼻掐脖　嘉義男被羈押禁見

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

快訊／台南男女受困住處電梯3天

快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

桃機深夜槍響　歹徒撞警被開13槍仍逃脫

陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

冷氣開28度、只吹4小時一周電費破千！內行揪2關鍵

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面