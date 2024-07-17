肉搜擋道轎車！親友：弟弟要他靈堂道歉　民俗專家喊母湯

▲救護車被擋道，親友肉搜擋道車輛。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

記者葉國吏／綜合報導

一名18歲癌末病患，9日要返回嘉義老家途中，遭道一輛休旅車擋擋，使他回家之路延遲，家人在社群網站上發文公布這輛擋道的車輛肉搜，並自稱透過擲筊的方式，表示病逝的弟弟希望駕駛能前往靈堂道歉。對此民俗專家廖大乙直言是在騷擾死者。

親友在社群媒體《threads》上發文協尋擋道駕駛，並公開車牌。這篇貼文很快被轉發至《爆廢1公社》，希望有高雄朋友能協助找出這名駕駛。然而，這樣的行為引起了網友的熱議。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）



有網友認為行為等同「道德綁架」，並且指出救護車載送臨終病患並不符合緊急救護的條件，因此不應該鳴笛。不過也有人認為在救護車上的人都是無奈之舉，大家應該多些同理心。對於親友希望該駕駛能前往靈堂道歉的行為，民俗專家廖大乙則表示，病患的身體狀況本身就充滿了未知數，將問題歸咎於路被阻擋並不公平。

廖大乙指出，親友肉搜行為反而可能會給已經去世的病患帶來「麻煩」。因為該病患年僅18歲，而被指控阻擋道路的駕駛年紀肯定比他大，民間有「長輩不得祭祀晚輩」的習俗，因此，如果該駕駛真的前往靈堂道歉，病患在陰間可能還要受到審問，這對他的靈魂並不是一件好事。