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中國官媒稱經濟成長難能可貴　專家憂仍有下行壓力

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

文／中央社台北16日電

中共20大三中全會召開之際，中國最新經濟數據低於預期，第2季GDP僅年增4.7%，上半年GDP年增5.0%。分析稱，下半年中國經濟仍面臨下行壓力，部分地方居民消費回升動力不足。但中國官媒則唱好，指經濟成長「難能可貴」。

聚焦經濟發展的中共20大三中全會15日登場，同日中國國家統計局發布最新經濟數據，中國第2季GDP年增4.7%，低於市場平均預期，今年上半年GDP年增率5.0%。

陸媒時代周報16日引述長城證券宏觀經濟學家蔣飛表示，今年下半年中國經濟仍面臨下行壓力，房地產政策放鬆帶來的效果有待進一步擴大，部分地方居民消費意願回升動力不足，金融機構抗風險能力隨凈息差下降而有所降低。

他表示，中國政府仍將通過推出經濟政策、放鬆監管力度來提振市場信心，在合適空間內調降利率和匯率。

粵開證券首席經濟學家羅志恒預測，今年下半年經濟形勢的不確定性主要在房地產和地方財政，下半年經濟將延續回升向好態勢。考慮到下半年同期基數較第二季抬升，預計第三及四季GDP年增率或在5%左右，全年增速在5.1%左右。

澎湃新聞15日報導，在中國國家統計局公布的數據中，今年1至6月社會消費品零售總額為人民幣23兆5969億元，年增3.7%，增速比1至5月放緩0.4個百分點，比今年第一季放緩1.0個百分點。

▲海南貨貿進出口總值單個自然年首超千億元人民幣。（圖／CFP）

6月份社會消費品零售總額人民幣4兆0732億元，年增2.0%，是近一年來的最低。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，經季節調整後，6月社會消費品零售較5月增長負0.12%，是歷史同期首次負增長，明顯弱於歷史同期1.0%的平均增速。

溫彬表示，「消費能力的下降不容忽視」，上半年居民人均可支配收入累計實際年增5.3%，較第一季回落0.9個百分點。6月城鎮調查失業率維持5.0%，但外來戶籍人口、外來農業戶籍人口失業率分別上升0.1和0.2個百分點。疊加資本市場、房地產市場繼續調整，民眾的工資收入和財產收入均受到影響。

他表示，從稅收角度看，1至5月個人所得稅累計下降6.0%，降幅大於2023年全年。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，6月社會消費品零售總額增速放緩是因為以2年或4年平均增速衡量，去年同期增速基數大幅抬升，但更重要的是，受疫情「疤痕效應」、樓市調整影響居民消費信心，及前期城鎮居民可支配收入增速下滑影響了消費能力等因素，令居民消費仍然偏弱。

中國官媒人民日報16日刊文表示，今年上半年GDP年增5.0%，是「難能可貴」。「難能可貴在昂揚鬥志，堅定改革心」，解決前進道路上的困難和問題，關鍵在於全面深化改革。

文章表示，中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢等。正在舉行20大三中全會將對圍繞中國式現代化進一步全面深化改革作出總體部署。

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