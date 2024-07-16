南投好食券「正名再加碼至100元」　縣民緊急可到6大超商換購

▲「南投縣好食券」8月起將正名，並加碼至每張面額100元。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府運用愛心捐款印發、供應給突遭急難縣民溫飽餐食的「食（實）物銀行餐食兌換券」，8月1日起將改版正名為「南投縣好食券」，每券面額也從現行的70元提高為100元；縣長許淑華表示，因應物價上揚提高額度，希望能讓真正有需要的縣民吃得飽，也吃得夠營養。

許淑華今日在縣務會議中宣布上述訊息，指出縣府印製發行「食（實）物銀行餐食兌換券」，已行之有年，但原名稱較為刻板缺乏親和性，這次正名為「南投縣好食券」，名副其實地讓遭遇突發急難、連飽餐一頓都軟囊羞澀的縣民獲得解困；特別是最近物價持續上漲，持原本縣府設計的每券70元額度，到供應餐食的六大超商採購，已經不太容易吃飽，所以也適時同步提高「南投縣好食券」面額到每券100元，讓民眾吃得安心、營養又溫飽。

縣府社會及勞動處長林志忠指出，南投縣好食券服務對象沒有硬性限制福利資格，只要是縣民個人確實遭遇急難、三餐難以為繼而有需要，都可洽社勞處社會救助科、各鄉鎮市公所、各地警察分局、分駐所、派出所請求協助，學生方面也可透過學校申請。

社勞處說明，持南投縣好食券可到全縣的家樂福、楓康、統一、全家、萊爾富、OK等六大賣場及超商，兌換等價的便當、麵包、白米、罐頭、茶葉蛋或生鮮蛋類、鮮乳及其製品、熟食類食品（如關東煮、飯糰、烤地瓜）、微波食品、調理包、生鮮菜魚肉類。