「禁止強X嫖宿幼女」　紅底白字大型標語遍布全鎮

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名男子日前經過一處縣城，所經之處有許多紅底白字非常醒目的標語，就佇立在路旁，全都是在警告「禁止猥褻、性侵未成年女性」，標語多到令人細思極恐，許多人議論這是否代表當地相關情況非常猖獗。

▲中國大陸一處縣城，竟出現多個「禁止性侵未成年少女」相關警告標語。（圖／翻攝X，下同）



影片中，一名男子開車經過一處縣城，一旁斗大如廣告看板的標語寫著，「強X幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」、「強X猥褻蔚成年人，3年以上，直至死刑」、「隱私部位不能摸，構成猥褻要坐牢」等。

男子在影片最後表示，他經過了該處縣城，「這種標語（出現的）篇幅之大、頻次之高，震驚到我了。」據指出，該處縣城可能是湖南省岳陽市平江縣加義鎮。

網友紛紛留言質疑，「黨禁止啥就說明啥氾濫成災」、「是不是這個地方經常發生這樣的事」、「就是表示那個地方，以上2項禁止的行為，發生的比較多了吧」、「這是什麼鬼地方啊」、「如果到處都是這樣的標語，那說明這是普遍現象，參考『請不要隨地大小便』。」

還有中國大陸網友分享自己的社會觀察，「這種現象已經很普遍了？去年底從廣東返回湖南老家，並不再去廣東打工（因為已經無工可打）的人超過300萬人，基本上每個縣平均3萬人。想想有3萬勞動力無事可做，遊蕩在每個縣，那出現這些現象就是完全正常的了。」