快訊／遲到22分鐘！網購7少女不雅片「最小12歲」　黃子佼現身開庭

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼去年（2023年）被控多年前涉嫌性騷擾數名女子，後雖因證據不足而不起訴，卻被搜索查出上網購買7支少女不雅片，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地檢署原處分黃子佼緩起訴、須捐公庫120萬元，但經高檢署撤銷發回後重新起訴，台北地院今（15日）下午首度開庭，原本預計開庭時間是下午3時30分，但黃子佼遲到，直到3時52分才現身。

▲藝人黃子佼被控涉嫌性侵，台北地院下午首度開庭。（圖／記者黃哲民攝，下同）

去年6月從政壇爆發的#Metoo風暴延燒到演藝圈，黃子佼也捲入醜聞，被多名女子指控多年前涉嫌強吻、拍裸照等犯行，黃子佼去年8月4日被檢警搜索約談，複訊後交保35萬元、限制出境出海，並被核發「犯罪被害人保護命令」，禁止騷擾、接觸與跟蹤、危害被害人及其家屬。

黃子佼因此演藝事業全停擺，後雖與當事人和解，北檢今年（2024年）4月將黃子佼所涉性騷案不起訴，但去年搜索黃子佼住處從4TB硬碟裡發現的上百部鹹濕片，經查是從2017年8月到2023年7月，購自惡名昭彰、專賣素人肉片的「創意私房論壇」網站。

「創意私房論壇」或名「小圈子」，由身分不詳、綽號「老馬」的男子，於2012年起在美國租設網域架設，以「本家私房菜」、「台灣私房菜」、「烹飪視訊」等分類名目，販售各種來源的不雅影片及照片給付費會員，涉案共犯包括國小老師、警員、軍官、法官之子，陸續被判刑，但「老馬」未到案。

檢警另案偵辦，進一步查出黃子佼不但是「創意私房」高級會員，被查扣的不雅片中，有7片女主角未成年，據悉，年紀最小僅12歲。

黃子佼形象徹底崩壞、全面被抵制，「黃子佼」3字儼然成為同類罪犯的代名詞，連外媒也報導此事，對黃子佼送暖關懷的藝人，更遭網友出征。主管機關衛生福利部已對「創意私房」強制斷網。

不過檢方考量黃子佼到案認罪表示悔悟，且初次被查獲又無前科，本件所涉《兒少條例》無正當理由持有少年性影像罪嫌，法定最重為1年以下徒刑、拘役或科或併科新台幣3萬元以上、30萬元以下罰金，非重罪，若起訴移審，受害少女可能出庭作證蒙受二度傷害。

檢方因此將黃子佼處分緩起訴、為期2年，須支付公庫120萬元，金額是同類案件緩起訴處分金最高紀錄，外加親寫1200字悔過書。

北檢依職權將緩起訴處分送交高檢署再議，因有民代與婦幼團體批緩起訴可能使民眾誤解「黃子佼無罪」，疾呼應重懲黃子佼、不宜輕縱，高檢署今年（2024年）4月發回北檢續查，北檢隔月（5月）迅速起訴，建請法官沒收黃子佼被查扣、存有本案不雅片的硬碟。

北院今表定下午3點半首度開庭審理黃子佼，庭訊不公開旁聽。此外，1名「K小姐」今年4月提告，自稱2006年17歲時，遭黃子佼以拍藝術照為名，騙她換穿清涼泳裝後性侵得逞，檢方日前以「他字案被告」身分傳訊黃子佼，訊後請回。

立法院審議《兒少條例》部分條文修正案，上周五（12日）三讀通過將「重製」、「持有」、「支付對價」兒少性影像，納入性剝削行為樣態，對於無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，將處1年以上7年以下徒刑，得併科100萬元罰金，這項修正案被稱為「黃子佼條款」。