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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《健保法》不修法改主決議！　明年6月底前「平均點值1點0.95元」

▲▼立委陳菁徽 用AI軟體發聲進行質詢 總質詢 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院討論《全民健康保險法》健保點值修法，朝野黨團達成共識，不以修法方式將點值入法，改成提主決議建議行政院參考，並要求衛福部進行健保改革措施，明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元。

對於健保點值修法，昨日朝野協商時國民黨團退一步不採修法方式，最後主張1點0.95元，提主決議要求衛福部透過改革措施，明年6月30日前要達到平均點值1點0.95元，但民進黨團要求文字要用「建請」，協商破局，韓裁示送院會處理，不過今日民進黨團改變態度，願簽協商，最終健保法不修法，改主決議建議行政院參考。

該案同時通過四項附帶決議，包含，要求行政院召開跨部會醫療改革會議，提出具體改革方案及相對應期程；要求衛福部應另訂相關法規，規範健保點值保障之範疇優先用於提升醫事人員薪酬待遇，並一年內制定藥價調整機制，逐步達成合理藥價，針對指示藥退出健保給付擬定時程表，三個月內提交報告給衛環委員會。

國民黨立委陳菁徽說，昨天健保點值協商破局後，醫界全部炸鍋，終於看清民進黨選前選後大跳票的真面目。也許是扛不住壓力，也可能是良心發現，今天早上民進黨團主動提議要重新簽署，總算讓第四次協商有了結論。114年6月30日前達到健保平均點值一點0.95元，以維護全國醫事人員權益，民進黨終於起義來歸，簽下去了。另外國民黨團還有一案附帶決議，要求行政院召開跨部會醫療改革會議。

陳菁徽表示，這樣的結果，雖然還沒有完成「一點1元入法」，但至少已經向前邁開一步。也從這次過程中，看到衛福部各種推託、不願承擔的態度，以及民進黨團滿口歪理，完全沒有要保障醫護人權權益，未來國民黨會強力監督、督促行政單位將此決議具體落實，並且持續朝向一點1元的目標邁進。

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