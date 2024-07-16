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大陸 大陸焦點 特派現場

曾狂挖華為員工！OPPO被曝去年開始「全部清退」　公司闢謠

▲▼手機品牌OPPO。（圖／CFP）

▲手機品牌OPPO。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社群近日瘋傳，自去年下半年開始，大陸手機大廠OPPO「華為化管道改革」逐漸落下帷幕，隨之帶來的結果是在大陸全國地區的各個代理公司、工廠清退華為系員工，去年底，工廠體系內的華為員工已經全部裁員。對此，OPPO 官方回應稱，這一言論是涉企虛假不實資訊，以此假設為基礎的報導均不成立。 

據《IT之家》報導，OPPO曾於2019年後大批量招收「華為系員工」，目的是學習華為管道體系-大客戶模式，利用各省分公司覆蓋全國經銷商，強統籌提高效率以保證利潤。

陸媒報導指出，從結果來看這種變革存在極大問題，華為「大客戶模式」與OPPO 現有的二級經銷商模式存在較大利益衝突。華為員工在OPPO內部需要組建華為系班底才能真正發揮作用，而非先思考具體產品、營銷思路。而OPPO員工的風格則是先幹工作，不思考太多其它的事情，再在工作過程中逐漸累積班底。所以，兩者風格有較大不同，改革難以徹底執行。

據稱，OPPO今年的策略是保利潤，而且OPPO從去年開始就在向巴西派遣工作人員，準備在巴西加大佈局。

據Counterpoint Research最新數據，今年第二季，全球智慧手機銷量比去年同期增長6%，這是自2021年第二季以來最高的增長率，並且幾乎所有地區都實現了增長。前五大品牌依次為三星、蘋果、小米、vivo及OPPO。

該機構稱，「近年來OPPO專注於提高盈利能力，包括發布更多中高端價位段的產品等，以一致化其高端化的戰略。這一選擇或許會在短期內對其市場份額帶來挑戰，但長遠來看能為品牌帶來更好的盈利能力。」

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