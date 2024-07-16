必勝客推日韓新口味　「韓式醬烤牛、炙燒明太子雞比薩」限時開賣

▲必勝客最新2款日韓比薩限時42天開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

比薩也吹起日韓風了！人氣速食品牌「必勝客」即日起推出全新2款限定比薩，特意選用特製韓式醬、明太子醬搭配滿滿食材，最後撒上濃郁莫札瑞拉起司，打造最道地風味比薩，只賣42天，並祭出近半價優惠，趕緊揪團開吃。

必勝客全新2款日韓比薩開吃，首推「韓式醬烤牛肉比薩」，是以經典韓式燒肉作為發想，使用特製韓式醬汁醃製牛肉搭配鮮脆韭菜，再加入高達起司、莫札瑞拉起司增添濃郁口感，最後淋上韓式靈魂洋釀醬，甜中帶微辣的口感讓人忍不住一口接一口。

▲炙燒明太子雞肉串比薩放了酥脆餅乾棒增添口感。

另一款「炙燒明太子雞肉串比薩」則是鮮嫩雞腿肉片搭配三色椒，並選用柴魚風味鰻魚底醬結合食材，再抹上濃郁海味的明太子醬， 經烤製後鹹香明太子與雞肉融合，還放了酥脆餅乾棒，大口咬下超滿足。

以上2款比薩即日起至8月26日限時42天開賣，原價790元，限時可享嚐鮮價399元，近半價優惠肯定要搶吃一波，各門市數量有限、售完為止。

▲麥當勞「搖搖薯條」限時回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞「搖搖薯條」近日回歸，今年找來蔡依林代言，不僅打造由Jolin手繪的全新限定圖騰包裝，上頭有玫瑰、斧頭等圖案，還有超萌屋虎及社長也同步現身，口味部分則搬出人氣海苔、蔥辣共2種搖搖粉，即日起至8月6日限時開賣或售完為止，凡單點69元搖搖薯條即可選擇經典「海苔風味」或「蔥辣風味」搖搖粉（2擇1），購買經典配餐選擇大薯則可免費升級搖搖薯條。