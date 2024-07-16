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社會 社會焦點 保障人權

家事沒做好遭責罵　三重男暴怒持刀砍姊！新北市府回應了

▲▼ 蔡男今天移送到偵查隊偵訊 。（圖／記者戴上容攝）

▲蔡男砍殺胞姊，今天移送偵查隊偵訊。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區大同南路公寓昨晚（15日）驚傳血腥手足相殘事件！一對姊弟在家中爆發激烈口角，30歲的弟弟蔡姓男子竟拿起水果刀，瘋狂砍向31歲的親姊姊。姊姊頭部被鈍器打傷，全身多處刀傷，送醫時，背部還插著一把水果刀，情況驚悚駭人，蔡男16日移送分局偵查隊偵訊。針對這起社會事件，新北市府相關局處也做出回應。

這起案件發生在昨晚7時許，地點位於三重區大同市場附近的一處公寓。當時，附近居民聽見女子淒厲的呼救聲，警方迅速趕抵現場，發現女子身中多刀，意識尚且清楚，立即將其送往台大醫院進行緊急治療。

經過警方調查，行兇者正是傷者的弟弟蔡男，警方逮捕他時發現其精神狀態極度不穩定。蔡男落網後供稱，因姊姊責罵他家事沒做好，才會一時情緒失控，痛下殺手。所幸，姊姊經過緊急搶救後，暫無生命危險。

目前，警方訊後已將蔡男依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，並協助受害的姊姊申請緊急保護令，通報高風險家庭，以防止悲劇再次發生。

市府回應，衛生局緊急調閱過往紀錄持續關懷中，社會局也表示，昨晚接獲通報後，社工立即了解事發經過，並確認被害人傷勢及治療狀況，後續會協同家屬進行被害人安全維護，被害人及家屬如果需要提供庇護資源或法律扶助、經濟協助，社會局會盡全力提供。

▲▼ 蔡男今天移送到偵查隊偵訊 。（圖／記者戴上容攝）

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