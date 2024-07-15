三重警殉職臉書募款　新北警局長開支票「撫恤金2300萬」

▲三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局員警黃瑋震駕車巡邏時，遭毒駕黃男高速逆向撞死，事發當天分局在粉絲專頁貼黃員郵局帳戶樂捐，遭到網友撻伐，為了平息眾怒，要遺孀用黃員臉書再貼帳戶，沒想到更遭大眾誤會。新北市警局依黃員年資本薪初算領約80萬元，廖訓誠局長得知震怒，澄清說至少領2300萬元，但金額認定尚待銓敘部通過，並非一個市警局長可以決定，此舉不但引發質疑消費死去的黃員，更讓遺孀陷入輿論風暴中。

據了解，28歲員警黃瑋震遭毒駕逆向高速撞死，三重警分局第一時間在粉絲專頁「三重警好讚」貼文並張貼黃瑋震個人郵局帳戶，歡迎大家樂捐，沒想到此舉遭到網友撻伐，認為分局知法犯法，豈能用公部門名義公開募款，為了平息眾怒，要求黃員遺孀用黃瑋震個人臉書帳號再度貼上郵局帳戶照片，沒想到更遭更多網友誤會，是在消費丈夫之死。

黃員遺孀面對強大輿論壓力難過到掉下眼淚，表示不知道事情會引起這麼大風波，原本只是親朋好友想要幫助她，才會貼上郵局帳戶，面對這樣的結果感到很委屈很難過，也貼文「並沒有要利用本次案件募款。謝謝大家的指教。」

對於黃瑋震執勤遭撞死，依「因公死亡」最高300萬，與「因公殉職」撫卹金最高可領1400萬元有天壤之別，新北市警察局依黃員7年年資粗略估算，僅約領一次撫卹金80萬元上下金額，加上喪葬費部分補助約20萬元，另外月撫卹金核定後將按月發給，實在無法讓遺孀解決燃眉之急。

新北市警察局長廖訓誠得知初估80萬元金額後震怒，要求三重警分局發澄清稿，表示「故警員黃瑋震遺孀可領取的相關金額，依警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，得請領死亡慰問金1200至1400萬元，警政署也刻正研修再行提高金額；另警消安全基金300萬元，加上黃員本身相關撫卹及死亡給付等補助約600至700萬元。估約可支領撫卹金額『至少有2300萬元以上』，並非部分媒體報導指稱撫卹加喪葬補助僅有100萬元。」

事實上，對於因公死亡及因公殉職金額認定，必須送至銓敘部審查才能確定，並非新北市警察局長可以隨意開支票「至少有2300萬以上」，此舉不但消費死去的黃員，更讓遺孀陷入與論風暴中，沒有滅火反而提油加火，讓社會大眾更加質疑遺孀家屬公開郵局帳戶的必要性及合法性。

▼殉職警黃瑋震遺孀在臉書貼出全家福 。（圖／翻攝自黃瑋震臉書）