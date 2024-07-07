王金平宴請盧秀燕稱「她若選黨魁我支持」　柯志恩親曝餐敘重點

▲柯志恩曬餐敘畫面。（圖／柯志恩臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平5日晚間在路竹老家席開16桌，宴請台中市長盧秀燕。外界關注盧秀燕是否參選國民黨主席，王金平說，如果盧秀燕要選會支持。但盧未鬆口僅笑說，肚子餓了趕快吃飯。當天人也在現場的國民黨立委柯志恩則透露餐敘對話內容，「席間少少政治，多多話家常」、「蠻好的」。

王金平說，盧秀燕當過6屆立委，也累積很多民意基礎，「大家本來不知道她進到市府要怎麼做，沒想到做得那麼好。」更笑著對盧秀燕說，「現在外面大家都在問妳要選黨主席，還是要選總統？」王金平說，他真的不知道這頓飯的目的，「但未來如果妳要選，我請朋友支持你」。盧秀燕笑著說，如果王金平要選，她全力支持；王金平說，那就是平等互惠，「妳要選的話，我也不能不支持。」

被問到未來若盧秀燕有機會更上一層樓，王金平是否支持；王金平說，「只要她要做什麼事，我們這些人都會配合。」盧秀燕則笑著說，自己藉此機會拜會老長官，高雄是農業大市，也帶著農業局等局處到場學習。過去自己參選立委、市長都受到王金平照顧，「院長每次都無役不與，親自站台。」

柯志恩也透過臉書分享，和許久未見的王金平、盧秀燕，歡喜相會在院長路竹老家，席間少少政治，多多話家常；她並說，一些日常的小趣事就能逗得彼此哈哈大笑，黃昏到天黑，蠻好的。

