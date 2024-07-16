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川普終於宣布副手人選　與《絕望者之歌》作者范斯搭檔參選

▲▼俄亥俄州參議員范斯將與川普搭檔參選。（圖／路透）

▲俄亥俄州參議員范斯將與川普搭檔參選。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國前總統川普宣布他競選下一任期的副手人選，選擇將與俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）搭檔參選本屆2024年大選。川普在社群媒體上表示，范斯是「最適合擔任副總統的人」，並形容此決定是經過「長時間的思考」，同時考慮到其他潛在人選後所做的決定。

川普在他旗下的Truth Social平台上宣布副手人選，同時表示，范斯「在科技與金融領域有著非常成功的商業生涯，如今將專注於他所奮鬥的選民，即賓州、密西根州、威斯康辛州的美國工人和農民，也包括俄亥俄州、明尼蘇達州和其他更遠的地方。」

川普選擇在共和黨全國代表大會的第一天宣布競選搭檔，而在前幾天他才剛在賓州經歷一次刺殺未遂事件。

范斯出身於搖擺州俄亥俄州，過去曾在美國海軍陸戰隊服役，後來進入耶魯大學法學院就讀，之後曾從事風險投資工作。他在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis）而聞名，該書描述他所成長的美國阿帕拉契地區，以及白人工人階層所面臨的社會問題。

在川普公布副手人選後，美國總統拜登隨即在社群平台X上發文，諷刺他過去總是將勞工掛在嘴邊，如今卻與川普一起要替中產階級加稅，卻為富人減稅，顯然前後立場矛盾。

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