日女大生「短裙往上拉」販賣機飲料秒出來　20秒片累積780萬觀看

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本一名自稱女大生的網友近日上傳一部惡搞影片，以對著路邊的販賣機露出內褲，沒想到飲料真的掉下來，實現不投幣就獲得東西的夢想，該影片也短短幾天就累積780多萬次觀看，也有網友分析到底是如何拍攝的。

影片顯示，該名自稱是G奶女大生的女網友かな，在路邊的飲料自動販賣機前，未投幣而是掀起裙子後，飲料就自動落下。

網友看完紛紛留言，「這太神奇了吧」、「我想成為自動販賣機」、「這是某種程式做的嗎」，也有男網友留言說，「抱歉，我也試過了，但沒有反應耶，下次遇到能請妳告訴我該怎麼做嗎」。

「我用手機的程式也可以做到」，有網友發現，販賣機的鏡面反光出女子身後有一名白衣男子，推測可能將影片中的男子投幣畫面消除，或是透過可以遠端購買飲料的App進行操作，才讓女子看似不用投幣就能拿到飲料。

▼女大生的惡搞影片累積780多萬次觀看。（圖／翻攝@maruhi_grace）

