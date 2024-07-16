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日本國民女神綾瀨遙　從早到晚維持超上鏡狀態

▲▼上班族,OL,夏日疲勞症候群,暑假,中暑,日本,保健品,合利他命,維生素,B群,美式賣場,優惠,好市多。（圖／品牌提供）

▲綾瀨遙拿下30世代「國民人氣女演員」排行榜的榜首，每每出席活動，她的狀態總是令人驚豔！（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

是誰能以壓倒性的票數，一舉擊退北川景子以及「國民老婆」新垣結衣，拿下日本排行榜調查網站「Rankingoo」30世代「國民人氣女演員」排行榜的榜首？答案只有——綾瀨遙！

日劇女王綾瀨遙，不僅常常一早上戲緊湊演出到晚上，角色更同時兼顧吃體力的動作戲和追求細膩的演出，讓她格外要求維持自己的精神與體力。而這項重責大任，敬業的綾瀨遙就交給她所代言的醫療級B群「合利他命-愛A25」，內含「維生素B1誘導體TTFD」主打可有效補充身體缺乏的維生素B1，消除身體疲勞好有感，正是這位人氣女演員維持氣色的秘密武器，氣色狀態讓現場一票粉絲直呼，「親眼看到小遙更讓人驚豔，狀態也太好了吧！」、「真的美到不科學……」

▲▼上班族,OL,夏日疲勞症候群,暑假,中暑,日本,保健品,合利他命,維生素,B群,美式賣場,優惠,好市多。（圖／品牌提供）

▲合利他命藥品消除身體疲勞好有感。

工作前吞一顆B群提升精神是現代人的習慣，其實就連女神綾瀨遙也不例外！對於連續接拍日劇、電影，手上又有各種代言、活動邀約的日本人氣女星綾瀨遙來說，經常會遇到日夜顛倒、作息不定等問題，一旦壓力緊繃、身心失衡，疲憊的狀態全會寫在臉上被網友放大檢視。因此，綾瀨遙除了注重美容保養，內在的補給也絕不忽略，挑對有感的「B群成分」就是綾瀨遙高效率補充滿滿元氣的關鍵，對於一般的上班族與OL來說，也是能高效率K.O.工作、輕鬆準時下班的致勝秘訣。
 

▲▼（業配）合利他命--愛A25。（圖／記者周宸亘攝）
▲缺乏維生素B1的OL，明明睡很飽，隔天一早起床上班仍會莫名感到疲累。（圖／記者周宸亘攝，下同）

身體疲勞固然跟有沒有睡好睡飽息息相關，但吃進去的營養也至關重要！在日常醣類代謝的過程中，「維生素B1」即是不可或缺的營養素，雖然全穀類食物以及綠色蔬菜也含有豐富的維生素B1，但每天要吃到足量還是不太容易。體內一旦缺乏B1，就會讓細胞失去能量，明明前一天睡很飽，但莫名的疲倦感卻持續纏身一整天。
 

▲▼（業配）合利他命。（圖／記者周宸亘攝）
▲選擇擁有全方位營養素的「合利他命-愛 A25」做自己的最佳應援！

做為最強應援的「合利他命-愛 A25」，就是專為維生素B1容易攝取不足、產生身體疲勞的族群，所設計的高效補充方式！不只為人體準備好充分的維生素B1與維生素B2、B6、B12，「合利他命-愛 A25」所含的醫療級B群成分「維生素B1誘導體TTFD」也主打更容易為腸道所吸收，同時可以快速作用於神經及肌肉組織，擺脫身體倦怠很有感的醫療級「合利他命-愛 A25」，才更受到女神綾瀨遙的青睞。
 

▲▼（業配）合利他命。（圖／記者周宸亘攝）
▲跟著日本人氣女神綾瀨遙，以「合利他命-愛A25」擺脫疲憊感，為自己注入滿滿活力以及讓人一見就喜歡的亮麗與元氣。

每天攝取「合利他命-愛 A25」能有效消除身體疲勞，體力精神變好的同時，也能間接提升專注度及續航力，讓工作品質隨之明顯提升！現在就和過去總是沒來由虛累累的自己說聲「莎喲娜拉」，跟著日本國民女演員綾瀨遙一起用「合利他命-愛A25」擺脫疲憊感，無論上班、出差和照顧家庭，都能補充滿滿元氣。

2024/7/15-7/25於好市多推出「合利他命－愛A25」400+100錠活動， 更多詳情：https://reurl.cc/XG7qmj

衛署藥製字第030689號・北市衛藥廣字第112100056號
本品為醫師藥師藥劑生指示藥品
使用前請詳閱說明書警語及注意事項

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