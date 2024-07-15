蚵殼竟要回收！王功漁火節「千人烤蚵」掀垃圾分類論戰　縣府曝答案

▲蚵殼該不該回收？王功漁火節掀「垃圾分類論戰」。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化環保局1日實施嚴格的回收新制，垃圾送到焚化廠後會破袋檢查，嚴格要求居民分類垃圾，然而彰化縣政府13、14日在王功漁火節舉辦千人烤蚵活動，現場要求民眾必須「回收蚵殼」，但在環保局的公告中「蚵殼明明是垃圾」，讓不少參加者一頭霧水。

「王功漁火節」與貢寮、墾丁音樂祭齊名，在台灣有「北貢寮、中王功、南墾丁」之稱，是中台灣最盛大的海洋音樂會，今年王功漁火節在13、14日盛大展開，除了有精彩的音樂表演外，還有煙火秀、祈福嘉年華、千人烤蚵等熱鬧活動，吸引了龐大人潮共襄盛舉。

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然而彰化環保局為了落實垃圾減量，7月1日起實施嚴格的回收新制，有民眾發現烤蚵活動現場要求「蚵殼必須回收」，但根據環保局公告「蚵殼明明是垃圾」，讓不少參加者一頭霧水，相關話題也在網路上掀起討問。

▲有業者專門回收蚵殼。（示意圖／翻攝自翁章梁臉書）

根據彰化縣環保局公告，蚵殼、蛋殼、蛤蜊殼、魚刺、蟹殼、豬骨、禽畜骨頭、椰子殼等都屬於「硬質類的垃圾」，上述東西在家庭垃圾中佔比相當少，因此被視為垃圾，可以直接送至焚化爐焚燒。

至於王功地區的蚵殼為何就必須回收。彰化縣政府解釋，原因是因為王功盛產珍珠蚵，附帶的蚵殼數量巨大，因此產生專門回收蚵殼的業者，將回收的蚵殼製作成石灰及土壤改良劑等，所以蚵殼在王功地區才被視為回收物。

另外同是特例的東西還有飲料的配料「珍珠、仙草」，一般情況下珍珠、仙草被列為「熟廚餘」，但彰化鹿港、和美的垃圾車卻不收，原因是2地的手搖杯店過度集中，一旦開放讓業者回收珍珠及仙草，隨車的廚餘桶很快就會爆滿，所以業者只能自己載到清潔隊據點回收。