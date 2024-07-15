獨／高雄追星之都！韓藝人下榻這房型　紅髮艾德、Coldplay住總套

▲高雄變身追星之都，許多韓團藝人都愛住洲際酒店。（圖為總統套房客廳／高雄洲際酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

2024年高雄變身追星之都，不僅西洋天團巨星都來了，韓星訪台也像在「行灶腳」。許多粉絲都會關注藝人下榻哪家飯店，事實上，Coldplay主唱克里斯馬汀就住過晶英國際行館207坪大的總統套房，紅髮艾德今年2月則下榻高雄洲際酒店63坪大的總統套房。而韓國藝人通常是團進團出，經常選擇洲際酒店的「海景套房」，浴室、臥室都能看到高雄港美景，像是BLACKPINK、MAMAMOO、(G)I-DLE成員都住過。

高雄演唱會熱潮持續爆發，今年至7月上旬高雄已舉辦超過81場演唱會，高市府文化局表示，下半年度演唱會檔期申請相當熱烈，目前各場館已公告的演唱會更達50場，如：火星人Bruno Mars、日團ONE OK ROCK、Stray Kids、Take That接招合唱團等國內外重量級藝人將接續於港都開唱。

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▲BLACKPINK入住洲際，飯店特別以應援周邊準備迎賓小點。（圖／高雄洲際酒店提供）

大咖相繼來台，全台吹起追星熱潮，常常未演先轟動。像是去年3月，BLACKPINK於世運主場館開演唱會，粉絲抱持買樂透心態貼近偶像，搶訂離演唱會地點較近的高雄萬豪酒店，未料不到2個小時，700間房就被秒殺，沒想到主辦單位隔一個禮拜才詢問房間，發現滿房後，轉向詢問高雄洲際酒店。

▲▼高雄洲際酒店海景套房，BLACKPINK、MAMAMOO、(G)I-DLE成員都住過。（圖／記者許宥孺攝）

高雄洲際酒店總統套房約63坪，一晚要價25萬元，且不含服務費與稅金。由於總統套房僅有一間，尊重藝人個人隱私，事實上，團體並不會一起入住同一間房間，也就是說先前盛傳BLACKPINK四名團員入住總套並不正確。

▲▼高雄洲際酒店港灣海景套房，臥室、衛浴都能看到港景，一晚要價5萬元。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店僅次於總套規格的，其實還有港灣海景套房，也是BLACKPINK入住的房型，17坪大一晚要價5萬元，臥室、浴室都能看到港景，配置步入式淋浴間和獨立浴缸、高端品牌BYREDO沐浴產品、Dyson吹風機。據悉，繼BLACKPINK入住後，洲際酒店被藝人打出不錯的評價，似乎成了「代表作」，而後就有許多韓國藝人紛紛指定入住。例如(G)I-DLE成員宋雨琦就曾在房間內直播過，MAMAMOO成員華莎今年2度來高雄也都是住海景套房。

▲▼高雄洲際酒店總統套房，一晚要價25萬元以上。（圖／高雄洲際酒店提供）

而真正住過洲際酒店總統套房的，據悉近期有紅髮艾德、Coldplay其中成員，五月天則曾在此辦過慶功宴。《ETtoday新聞雲》取得房間照片，一進門是客廳，一大片落地玻璃牆可以看到85大樓、高雄展覽館、高雄港景；往右側走則可俯瞰高雄市景，有迷你酒吧、10人大型圓桌；左側進入房間則配置一張雙人床，衛浴同採步入式淋浴和獨立浴缸，並配置BYREDO沐浴產品、Dyson吹風機。

▲▼晶英國際行館總統套房內可以打開落地窗通透空氣。（圖／記者許宥孺攝）

而長期響應環保永續的Coldplay，主唱克里斯馬汀當時則是選擇同位於亞洲新灣區的晶英國際行館，據悉是因為克里斯馬汀有特別要求，希望秉持環境友善的理念，要求房間不要開冷氣，而晶英的總套房間可以打開落地窗走向陽台，洽合他意。

這間總統行館套房獨佔飯店最高樓層，專為國家元首、外國使節打造，房間坪數有207坪大，曾是全台最大總統套房，觀景臥室可從高樓層飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。

▲晶英國際行館總統套房下沉式客廳可以飽覽高雄港景。（圖／記者許宥孺攝）

事實上，晶英曾在去年11月推出總套高端住房專案，三天兩夜豪奢行程打82折還要66萬，若以入住一晚33萬元來說，仍是高雄最貴總統套房，不過晶英國際行館坦言，總套並沒有明碼標價，仍需請貴賓來電聯繫。

▲高雄洲際酒店執行環保措施， 左起為洲際酒店集團 台灣區域總經理 Robbert Manussen、高雄市觀光局副局長孫春良。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店今日宣布舉行一系列環保措施，除已獲得IHG Green Engage綠色環保參與計劃的第一級標章、金級環保旅館標章和SEEDS 大地義式餐廳綠食先行獎外，酒店全館也獲清真認證，今年9月起將是全高雄第1間、全台第3間取得碳足跡標籤認證的酒店。

▲▼客房內不再提供罐裝水，而是配置飲用水，並使用罐裝沐浴用品減少不必要包裝。（圖／記者許宥孺攝）

洲際酒店表示，在客房內使用罐裝的BYREDO的洗浴備品，減少不必要的包裝浪費，同時也不再提供瓶裝水，而是改在客房內配置獨立的濾水系統，提供乾淨的飲用水；此外也提供天然楠竹製成的環保瓶，鼓勵旅客減少塑料廢棄物。餐飲部分，則是堅持使用本地新鮮食材，減少食材運輸的碳排放，開業以來也添置智能廚餘回收系統，將廚餘轉化為有機肥料回饋給農民，支持農民永續發展。

晶英國際行館則於今年4月榮獲由行政院環保署頒布的「金級環保旅館」標章與「環保旅店」雙認證。2項認證除須符合節能、減碳、節水、廢水回收、排煙、空氣品質及噪音等相關規定外，餐廳食材也優先選購本地生產、或有機方式種植的農產品，且無違反環保法規等處罰紀錄，落實每一項訂定標準，才能獲得殊榮。