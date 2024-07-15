原爆少女腳踝處遭砍斷　整座銅像消失

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原爆少女「佐佐木禎子」腳踝處遭砍斷　整座銅像消失

▲▼原爆少女佐佐木禎子銅像,西雅圖和平公園。（圖／攝Google Maps）

▲原爆少女佐佐木禎子銅像。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社

美國西雅圖設有記念原爆少女佐佐木禎子的銅像，上週發現從腳踝處被切斷，整座銅像不翼而飛。警方以竊盜罪展開調查，被懷疑偷竊原因與近來高漲的銅價有關。

日本放送協會（NHK）報導，當地報紙「西雅圖時報」報導，西雅圖北部和平公園的「禎子與千紙鶴」銅像12日被發現從腳踝處切斷。管理公園的西雅圖市政府以涉嫌一級竊盜罪與惡意惡作劇向警方報告此事，警方展開調查。

當地電視台報導，相關人士也通報周邊的廢金屬回收業者，有人懷疑銅像被竊可能與近來銅價飆升有關。

這座銅像是為了紀念日本廣島市遭原爆的被害者佐佐木禎子。佐佐木禎子生於1943年1月7日，1945年8月6日廣島被投原子彈時，年僅2歲，住宅距離投彈地約1.6公里。

佐佐木禎子當時並沒有不適，直到1954年約11月下旬罹患感冒，頸部和耳後方出現腫塊並逐漸變大。她在1955年1月18日和2月16日接受「原爆傷害調查委員會」檢查，2月18日確診罹患急性淋巴性白血病，最短3個月、最長僅有1年壽命，在2月21日緊急住院，最終在10月25日去世，年僅12歲。

1955年8月，名古屋的高中生去探望禎子時，送給她摺紙鶴為禮物，禎子和許多入院病患之後開始摺紙鶴，相信折了千隻紙鶴就能恢復健康。禎子過世後，在她的葬禮上，她生前折的紙鶴分發給弔唁者，然後放入她的棺木中。

廣島和平紀念公園設有佐佐木禎子把紙鶴托舉過頭頂的雕像「原爆之子」。在西雅圖和平公園裡的銅像，身穿水手服的禎子則是右手捧著一隻紙鶴。這座銅像「禎子與千紙鶴」在1990年由藝術家史密斯（Daryl Smith）創作，每年都有許多到訪遊客在銅像掛上紙鶴。

位於銅像附近的一處聚會所經理說，銅像一夜之間不翼而飛，只剩下禎子的腳，於12日報告失竊。 這座銅像2003年曾被砍斷右腕，在日美兩國展開募款活動，於8個月後修復。

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