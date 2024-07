原爆少女腳踝處遭砍斷　整座銅像消失

▲原爆少女佐佐木禎子銅像。(圖/翻攝Google Maps)

文/中央社

美國西雅圖設有記念原爆少女佐佐木禎子的銅像,上週發現從腳踝處被切斷,整座銅像不翼而飛。警方以竊盜罪展開調查,被懷疑偷竊原因與近來高漲的銅價有關。

A statue of Hiroshima bombing survivor Sadako Sasaki, which has stood for decades at Peace Park in Seattle's University District, has been stolen. https://t.co/ZK7kX2EA5m