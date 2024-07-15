台電高雄區處長今交接　新任處長喊出3期許「穩定供電」

▲台電高雄區處舉行處長交接典禮，圖左為卸任處長張以諾、中間為監交人台電副總陳銘樹、右為新任處長黃志榮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台電高雄區營業處今（15）日上午舉行新卸任處長交接典禮，原高雄區處處長張以諾屆齡退休，將交棒給原台電桃園區處處長黃志榮。交接典禮由台電副總陳銘樹擔任監交人，黃志榮也提出三大期許，包含工作安全、穩定供電、服務至上，將努力完成良好的基礎，帶領團隊再精進。

今天交接典禮隆重進行，張以諾處長的好人緣更是讓現場嘉賓雲集，包含高雄市府經發局長廖泰翔、台灣區電氣工程工業同業公會理事長張麗在、台灣電力工會理事長吳有彬等貴賓皆到場觀禮祝賀，一同祝賀兩位處長的喜事。

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▲新任處長黃志榮（中）在今天的交接典禮中，宣讀誓詞。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，卸任的張以諾處長對於工作兢兢業業，在高雄區處任職處長1年6個月，過去曾在高雄區處任職過業務督導、業務副處長，對高雄有著滿滿的情感、回憶，尤其他更見證了高雄這個城市巨大的變化和發展。

張以諾特別感謝自己有一個有紀律的快樂團隊，最後並以柳宗元的唐詩《江雪》，形容自己的退休心境，然後開心的說「退休後終於有機會放鬆心情去聽一場音樂會了！」

▲新任處長黃志榮在交接典禮中，提出對高雄區處與自我的三大期許，包括工作安全、穩定供電、服務至上三大面向。（圖／記者賴文萱翻攝）

新任處長黃志榮在過去曾為高雄區處電務副處長，對於高雄也有著濃厚情感，致詞過程，同樣身為台南人的他，特別感謝公司的安排，讓他回家的路更近了。他表示，高雄是南部重要城市，其用電服務工作也相對重要，過去張處長的努力，已讓區處有亮麗的表現，自己將持續保持，努力完成良好的基礎並帶領高雄區處團隊走務實路線再精進。

黃志榮處長在交接典禮中，提出對區處與自我的三大期許，包括工作安全、穩定供電、服務至上三大面向，黃處長說，他希望推動落實的工作安全文化，提供同仁、工作夥伴安心的工作環境。

在穩定供電上，則希望提升穩定供電的可靠度，嘉惠在地用戶、扶持地方發展；至於服務至上：他則期許區處將致力配合市府推動公共電力建設等各項電力服務，只要用戶需要，區處一定會全員服務不打折！