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新竹縣桃山國小遠征紐西蘭 　泰雅天籟美勇奪「世界合唱大賽」金質獎

▲天籟美聲響徹國際，竹縣桃山國小奪世界合唱大賽金質獎 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新竹縣桃山國小合唱團勇奪世界合唱大賽金質獎 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團日前遠赴紐西蘭參加「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」，最新傳出的好消息是這群8至16歲的學子，再度以洪量、自信的天籟美聲再勇奪公開組童聲合唱組《金質獎》。好消息傳回新竹縣長楊文科耳裡，楊文科也感到非常興奮，他表示，常感謝學校與孩子不斷為台灣站上國際舞台，真的令人感到驕傲，感謝大家的支持與老師們的付出，這些佳績也為新竹縣的孩子立下永遠的榜樣，希望孩子繼續突破自我，為自己驕傲。

桃山國小合唱團團員計25人，年齡分佈為8至16歲，卻能克服年齡、人數的差距，展現實力，讓全世界聽到溫潤動人、富有生命力的泰雅童聲。

新竹縣政府教育局也指出，這是桃山國小合唱團繼去年參加7月於新加坡舉行的2023第7屆新加坡國際合唱比賽榮獲金質獎後，再一次勇奪金質獎佳績，相信消息傳回部落，族人一定非常振奮並引以為榮。

▲天籟美聲響徹國際，竹縣桃山國小奪世界合唱大賽金質獎 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲天籟美聲響徹國際，竹縣桃山國小奪世界合唱大賽金質獎 。（圖／記者陳弘修翻攝）桃山國小合唱團指揮老師廖念慈表示，為因應賽事規定，需準備不同語言的比賽歌曲，除了泰雅族語「uya (跳舞)」、客家歌曲「花樹下」，還有匈牙利民謠「Túrót ëszik a cigány」以及英語、拉丁語混合的歌謠「The water dance of lluvia」。桃山孩子們不畏困難，每首曲子都能掌握精準，所以能得到評審一致的肯定。

擔任桃山國小合唱團伴奏的主任許子凡表示，為了參加這次比賽，孩子們非常努力練唱。除每天10時10分至10時30分、15時15分至15時30分，兩個大下課練習外，從今年寒假後每週六或日都犧牲假日練習，非常感謝家長的支持。

桃山國小校長蘇美娟也強調，非常感謝和泰集團「原夢國家隊」公益計畫，自2022年贊助桃山國小合唱團。去年挹注全額的經費讓桃山孩子遠赴新加坡參加2023第7屆新加坡國際合唱節合唱比賽；今年更贊助700萬元予嘉興國小、桃山國小，讓桃山孩子再度圓夢參加紐西蘭舉辦「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」， 讓泰雅孩子乘著歌聲的翅膀，飛越重山，讓孩子看見更廣闊的天空，讓泰雅孩子溫潤又富有生命力的天籟童聲，繚繞於世界級表演殿堂，成為台灣之光。

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