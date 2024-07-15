快訊／淡水河驚見浮屍！釣客嚇壞急報警　她認失蹤父淚崩

▲釣客在五股聖母宮旁淡水河畔發現浮屍 。（示意圖／ETtoday資料照）
記者陳以昇／新北報導
新北市五股區聖母宮靠近淡水河畔，15日半夜2時許，一名釣客在垂釣時，驚見河面出現一具遺體載浮載沉，嚇得他立即報警；警消派出搜救艇下水打撈，經遺體撈起後檢視身上證件，確認是14日晚間11時女兒報案失蹤的67歲廖男，家屬接獲通知，淚奔現場認屍確認就是失蹤的父親，詳細原因待檢警調查。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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新北市五股區聖母宮靠近淡水河畔，15日半夜2時許，一名釣客在垂釣時，驚見河面出現一具遺體載浮載沉，嚇得他立即報警；警消派出搜救艇下水打撈，經遺體撈起後檢視身上證件，確認是14日晚間11時女兒報案失蹤的67歲廖男，家屬接獲通知，淚奔現場認屍確認就是失蹤的父親，詳細原因待檢警調查。
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