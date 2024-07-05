快訊／大甲溪水位上漲　2件受困案件3釣客獲救

▲今傍晚台中市消防局接獲兩件大甲溪受困事件，共救出3人無人傷亡。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市消防局今(5)日傍晚接連發生兩件因大甲溪水暴漲，導致有三名釣客受困在河床上所幸消防人員及時救援順利將受困人員救上岸邊。

今傍晚17時09分消防局首先接獲民眾報案指稱，在東勢區豐勢路(東勢大橋下方)有人受困河床，立即派遣轄區東勢分隊，出動各式消防車4輛、消防人員10名，由分隊長葉峻明擔任指揮官。到達現場為1位釣客(男性，約41歲)因大甲溪放水，導致自己受困於河道中央，搶救人員到場後以橫渡方式進行救援，於17時28分接觸待救者，立即協助其穿著救生裝備，並於17時34分以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，身體狀況良好未送醫。

此外，18時26分又接獲報案在石岡區石城街復興巷（長庚橋上游）又有人受困，立即派遣轄區石岡分隊，出動各式消防車3輛、消防人員6名，由小隊長陳達興擔任指揮官。到達現場為2位釣客(皆男性，約65歲)疑似因大甲溪水位上漲，導致受困於河床沙石車便道間。

搶救人員到場後以橫渡方式進行救援，並於19時19分接觸待救者，立即協助其穿著救生裝備，並於19時37分以繩索確保安全返抵岸邊，經救護人員檢傷後，2位民眾身體狀況均良好、未送醫，人員收拾裝備返隊待命。