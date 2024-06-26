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蕭美琴穿綠衣為「文化奧運」代表團綬帶：綠色可以襯托美麗花朵

▲▼ 文化部「臺灣文化前進巴黎奧運」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣文化前進巴黎奧運，副總統蕭美琴（中）特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶。（圖／記者黃克翔攝）

記者林育綾／台北報導

2024巴黎奧運將於7月26日開跑，法國在奧運前後將舉辦「文化奧運」涵蓋近2500項展演，文化部也籌組台灣藝文隊參加！今（26）日副總統蕭美琴特別出席記者會，為文化奧運國家代表隊綬帶，正式宣告團隊即將前往巴黎。她也說自己服裝特地挑選「彩虹的一個顏色」來穿，最後挑了綠色，「可以襯托更多美麗的藝術花朵」。

台灣文化即將前進「巴黎文化奧運」，7月27日～8月10日連續16天，在巴黎拉維特園區設置國家專門展演場域，由22組表演團隊、120多名演出者、60場演出，參與文化奧運，不僅期盼「讓世界看見台灣」，也為參賽國手奧援。

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▲▼ 文化部「臺灣文化前進巴黎奧運」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 蕭美琴為文化奧運國家代表隊綬帶，正式宣告團隊即將前往巴黎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 文化部「臺灣文化前進巴黎奧運」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

副總統蕭美琴今日也表示，幕僚特地提醒她要「挑一個彩虹裡的顏色」來穿，後來她挑了綠色，「很高興沒跟現場的人撞衫」，更強調，「我一直相信要有綠色的葉子，可以襯托出更多美麗的藝術花朵」。

蕭美琴表示，今年是距離上次巴黎奧運的100週年，100年來可以讓台灣這座韌性、多元且自由的島嶼，推向國際舞台，是大家的榮耀，也特別的有意義。尤其這次的奧運，台灣除了將展現運動選手賽場上的力與美，更是第一次籌組大規模的國家團隊參與文化奧運，透過藝文帶動更多民眾的參與，為奧運注入知性的能量，也是巴黎奧運最吸睛的亮點。

▲▼ 文化部「臺灣文化前進巴黎奧運」記者會-蕭美琴。（圖／記者黃克翔攝）

▲蕭美琴說自己服裝特地挑選「彩虹的一個顏色」來穿，最後挑了綠色，「可以襯托更多美麗的藝術花朵」。（圖／記者黃克翔攝）

蕭美琴也說，文化部此次規劃以年輕、中壯世代、中小型的編制參與，演出的藝術家具備台灣團隊的靈活性、創意性，更各自展現其專業性，將呈現出台灣長久以來自由、平等、族群、母語共榮的信念，以及台灣正在與全球共享多元民主、自由及平等的普世價值，這也是奧運競賽的價值。

▲▼ 文化部「臺灣文化前進巴黎奧運」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲「台灣藝文團隊」即將前往巴黎。（圖／記者黃克翔攝）

文化部長李遠致詞時則說，走進會場時，看到主視覺「心臟都快跳出來了」，因為代表著用台灣的名義啟程前往法國，在世界的舞台上，以文化藝術與各國相聚。「台灣與其他國家最大的區隔，就是民主自由」，更提到今年夏天，文化部也將帶領9個團隊前進法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節、德國杜賽道夫國際舞蹈博覽會，因此可以說「今年夏天的歐洲非常台灣」。

中華奧會副主席暨2024巴黎奧運總領隊張煥禎提到，自己是第12次參加奧運代表團，而這次文化部從一開始，就成為代表團的一員，展開籌備文化奧運的工作。期待在巴黎文化奧運的會場上，台灣能有一個特別的口號及手勢，當台灣選手得牌時，在文化奧運的會場，就能同步為所有的運動員歡呼、鼓勵，讓大家一起看見台灣。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）致詞時，也熱情地喊「台灣加油」，他表示，法國很期待接待大家，「我們知道台灣的運動員準備好了，也會穿著很好看的隊服，世界將會在巴黎看見台灣，也會一起慶祝得牌」。

▲▼ 文化部「臺灣文化前進巴黎奧運」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲巴黎文化奧運台灣館16天的系列展演，將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出。（圖／記者黃克翔攝）

巴黎文化奧運台灣館16天的系列展演，將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」為4大主題，編排近60場演出，並將放映文化部藝術銀行近300位藝術家的作品影像。22組團隊反映台灣當代的多元人文地景，也向自由、平等、性別、族群、母語、混種等價值致敬。包含「薪傳歌仔戲劇團」、「榮興客家採茶劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」及「閩南嶼文化」，將展現台灣傳統戲曲與現代融合的當代樣貌。「三牲獻藝」則將電音與台灣廟宇音樂元素融合，提供不同的音樂體驗。ABAO阿爆將帶來結合R&B及電音，嶄新詮釋的排灣族母語吟唱。

▲「台灣文化前進巴黎奧運」最新一波主視覺，有珍奶、藍白拖、森林小火車、天燈、台灣黑熊等元素。（圖／文化部）

2024巴黎奧運也是首度男、女選手數目達到平衡的一屆。為了一同倡議性別平權，文化部在團隊陣容上強調女力擔綱、超越性別，號召來自花蓮新一代的創作女DJ汝妮，演繹原民古調與電子音樂；「創造焦點」展現女性特有力量與美感的女子馬戲作品；還有在年初參加變裝界奧林匹克《魯保羅變裝皇后秀》第16季，並榮獲冠軍的國際變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind），將率領瘋家的女兒們，化身寶島歌舞女郎演出。

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