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《匠人魂》揭台首位女引水人故事　蕭美琴：認真的人都是護國神隊友

▲副總統蕭美琴出席「《匠人魂》#50 大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「《匠人魂》第50集：大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴今（12日）上午出席「《匠人魂》第50集：大船入港的守護者」影片發布記者會，並頒發專屬紀念「匠人曆」給全台首位女性引水人黃昭玲領港。蕭美琴表示，台灣之所以可愛，台灣人之所以爭氣，能獲得許多國際友人的尊重，就是因為各行各業都有腳踏實地、默默耕耘又專業的職人，她強調，每一位認真的人都可以是「護國神隊友」。

蕭美琴表示，匠人們需要高度專業、極度用心及非常細膩的靈魂，同時，還要有乘風波浪的勇氣，今天她感到非常榮幸參與《匠人魂》第50集的發布記者會，了解引水人黃昭玲領港的故事。

蕭美琴接著點出，《匠人魂》的影像專案已經邁入第7年，這要感謝中華文化總會從2017年開始記錄台灣各行各業百工職人的身影，這7年來，《匠人魂》拍攝的主題非常多元，涵蓋工藝、電影、體育、國軍及文化工作等，透過這些匠人各自的專業，大家可以更了解他們所投入的領域。

▲▼副總統蕭美琴出席「《匠人魂》#50 大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▲▼副總統蕭美琴出席「《匠人魂》#50 大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「《匠人魂》第50集：大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

此外，蕭美琴進一步說明，《匠人魂》也讓大眾知道，在每一個領域都有一群專注的人，專注刻劃人生，也專注盡自己的責任。「他們也藉由這樣的方式，跟大家分享自己投入的成果，很高興有機會跟他們一起在台灣這片土地上並肩努力。」

蕭美琴認為，匠人們的付出是國家強大重要的基礎，台灣之所以可愛，台灣人之所以這麼爭氣，能獲得許多國際友人的尊重，就是因為各行各業都有腳踏實地、默默耕耘又專業的職人，讓台灣的韌性、專業被世界看見。

《匠人魂》第50集的主角是黃昭玲領港，蕭美琴分享，領港的工作是讓船平安靠岸、安全離港，換句話說，黃領港要與天候共存，除了要了解它，更要精準的掌握它。

在領港人的身上，蕭美琴觀察，就跟政府的工作一樣，總統要把台灣這艘大船，零風險、零事故讓它平平安安地停靠好，平平安安地走向世界，並引述賴清德在520就職演說中特別提到，台灣人要「探索海洋」，發揮海洋國家的優勢，提升國家競爭力。

蕭美琴強調，航海與海運是國家經濟發展通往世界最重要的橋梁，感謝黃領港做為這座橋梁的最佳守護員，《匠人魂》在第50集以引水人作為主角，除了具有里程碑的意義，更重要的是象徵政府承先啟後、順利開展的意象，這些都需要社會上百工百業的匠人們一起來努力。

蕭美琴期盼，大家持續加油，讓每一艘船都能安心靠岸、放心去闖，讓台灣每一位認真的人都是最重要的「護國神隊友」。

最後，蕭美琴頒發專屬紀念「匠人曆」予全台首位女性引水人黃昭玲領港，也與黃領港及其母親吳月英女士自拍，並與現場貴賓合影。

▼副總統蕭美琴出席「《匠人魂》第50集：大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▼副總統蕭美琴出席「《匠人魂》#50 大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

▲▼副總統蕭美琴出席「《匠人魂》#50 大船入港的守護者」影片發布記者會。（圖／總統府提供）

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