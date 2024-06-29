蕭美琴台北國際食品展　加持嘉義市好店館

▲▼ 副總統蕭美琴，蒞臨台北國際食品展「嘉市好店館」為嘉義市參展業者加油打氣讚「嘉市好店」活潑有創意 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

副總統蕭美琴今(28)日上午在外貿協會董事長黃志芳陪同下，親自蒞臨台北國際食品展「嘉市好店館」為嘉義市參展業者加油打氣，盛讚嘉義市品牌業者活潑有創意，身上掛著肉包、蜜蜂還有鵝等等，品牌記憶深刻。嘉義市政府建設處田長沛處長代表介紹15家「嘉市好店」品牌，豐富精彩，為嘉義市好店品牌做了成功的推廣。

田長沛處長介紹，「林聰明沙鍋魚頭 」Netflix 推薦的亞洲小吃 ；「阿潘肉包」一年賣出的招牌鮮肉包可以疊起36座台北101；「聖保羅烘焙花園」的Q餅年銷400萬顆；「義興嘉釀」則是得到德國紅點設計獎的安心醬油；「芋沺菓子」是來自嘉義80年老屋的美味；「皇鶴蜂蜜」的百年蜂蜜已經成功打進日本市場；「大王千金」的草莓大福，年銷150萬顆；「阿久師」是100%無添加有機的米點心專家；「裴園茶莊」是來自阿里山的頂級紅茶；「錦龍醬油」是想家一定要吃的家的味道；「三光米」推出日本技術 來自阿里山腳下的幸福嘉義米；「里響咖啡」是台灣阿里山咖啡第一品牌；「阿貴滴雞精」是全台唯一帝王烏骨雞風味評鑑2顆星；「湯城鵝行」是鵝的專家，鵝油是動物界的橄欖油，天天吃鵝油 三高遠離我。；「渼橘客」做出有魔法的健康優格。

今日「嘉市好店」把握台北國際食品展針對專業廠商開放的最後一天，積極洽談通路及出口貿易，已經陸續傳出佳績，明天食品展最後一天，開放一般民眾進場，請大家把握機會到南港展覽館二館4樓「嘉市好店」現場採購體驗。