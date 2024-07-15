日本車站驚見詭異「紅衣小女孩」！乘客發毛：深夜等車會嚇哭

▲「紅衣小女孩」人偶因表情栩栩如生，網友覺得夜間等車時有點恐怖。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

近期在日本東京錦糸町站（JR錦糸町駅）的月台上出現話題廣告看板，因為看板上的圖案是一個市松人偶用著深邃的眼神盯著前方看的模樣。而由於人偶的眼神太過於詭異，再加上廣告看板數量太多，所以導致有不少日本民眾認為「可怕」，甚至有人表示「搭末班車時看到這個會想哭」。

根據日本媒體報導指出，錦糸町站位於東京墨田區，該區域與市松人偶有著深厚的淵源，過去全盛時期，該區域內有約200戶製作市松人偶的工匠家庭。

後續在媒體的調查中發現，廣告看板上的市松人偶，其原型是由被認證為「墨田匠人」（すみだマイスター）的藤村光環所製作的，但是藤村光環也表示，人偶是他做的沒錯，但他不清楚是誰把人偶製作成看板放在車站的，自己也不清楚這些廣告看板的擺放目的。

有網友表示，「確實挺恐怖的」，甚至有網友直言，如果深夜搭乘最後一班列車，剛好又是一個人的話，「看到這個會哭的」。不過也有網友認為，確實很詭異，不過還是很有趣的。

▲市松人形玩偶的廣告，是JR東日本千葉支社為了宣傳在地文化特色設置。（圖／翻攝自社群網站X）

JR東日本千葉支社表示，這些廣告看板是由他們所設計與放置的，其目的是要宣傳當地的傳統工藝，也就是市松人偶的製作。這項計畫其實最早能追溯到2013年東京晴空塔開幕時，當時JR東日本所提出的車站翻新計畫中，就包含了設置廣告看板來宣傳當地特色一事。

後續創作者藤村光環也表示「我們製作這些人偶的目的，並不是為了嚇人，但能有人因此注意到這些人偶的話，實在是太好了。而如果因此成為人們討論的話題，無論話題是否可愛，我覺得都會是一件好事情。」

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