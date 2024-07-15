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本周可能有颱風！　預估路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，不排除本周會有熱帶性低氣壓或颱風生成的可能，若如預期發展，將進入南海並往中國廣東省靠近的機會最高，對台灣直接影響機會較低。

林孝儒指出，今日至周五台灣各地受太平洋高壓東南風環境影響，除了迎風面的花東、恆春半島不定時有迎風地形降雨外，大部分降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨，預測熱對流發展區域主要集中在風速較弱的桃竹苗至中南部山區，這些雷陣雨雖持續時間短，但有時雨勢較大，並可能伴隨雷擊，前往山區活動需提高警覺。

▼目前西北太平洋上有一個熱帶低壓（03W）。（圖／JTWC）

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（圖／JTWC）

林孝儒說，目前位於南海的熱帶性低氣壓，持續向西北方移動，預測周二將登陸越南並減弱，對台灣沒有影響。

林孝儒分析，然而，南海至菲律賓東方海面仍有些雲簇正在發展，不排除本周從中會有熱帶性低氣壓或颱風生成的可能，若如預期發展，將受太平洋高壓南側邊緣勢力引導，將朝西或西北方向，通過菲律賓陸地進入南海，並往中國廣東省靠近的機會最高，對台灣直接影響機會較低。

林孝儒提到，不過，周末可能就有較多南海水氣北上的趨勢，導致南部及各地午後熱對流的降雨增多擴大，未來可持續觀察；總結來說，本周太平洋高壓西伸至台灣附近的勢力還算強，台灣受熱帶系統直接影響的機會還是比較小，暫時不用太過於擔心。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，位於南海的熱帶性低氣壓已沒機會變成颱風，未來往中南半島前進，對台灣天氣沒影響；而近期南海到菲律賓東方海面是大低壓帶，還是會有些熱帶擾動發展，但什麼時候生成以及生成的位置變化滿大，仍得再觀察。

▼氣象署預估，南海的熱帶低壓往中南半島，對台灣無影響。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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