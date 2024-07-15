全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

▲今天高溫炎熱，大台北和中南部高溫可能天天飆破37度。（圖／林老師氣象站）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)天氣炎熱，氣象專家林得恩表示，本周高溫悶熱，最熱時段擴大延長為上午10點到下午5時，大台北和中南部有天天飆破37度高溫機會，有一種外出就會被融化的感覺。

台灣大學大氣科學博士林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，「有種外出就會被融化的感覺。」本周台灣受東南風至偏南風影響，高溫悶熱；一整周，各地天氣炎熱單調，沒西北雨的時候，最熱時段延長在早上10點到下午5點。

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林得恩指出，尤其是大台北及中南部地區，天天都有飆升至攝氏37度以上高溫發生的機會，要加強注意熱傷害。

氣象署也提醒，今天各地高溫普遍在34到36度，大台北及中南部持續有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動要做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。

此外，氣象署表示，今天迎風面東南部及恆春半島水氣偏多，不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他晴到多雲，午後雷陣雨範圍比昨天來得廣，雲林以南從山區到沿海機率都高，中彰投偏向於山區及山區附近平地，至於苗栗以北及東半部則侷限在山區，午後各地山區及中南部地區都有局部大雨發生機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。