3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，周三菲律賓外海可能有熱帶性低氣壓發展，也有機會變今年第3號颱風「凱米」，初步預估朝港澳的方向移動。根據國際命名，凱米（Gaemi）由韓國提供，指「螞蟻」。

賈新興指出，周二恆春半島有局部短暫雨，午後新竹以南山區、台南、高雄有零星短暫陣雨；周三午後竹苗以北山區、台中以南有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。

▼最新歐洲模式模擬周三晚間8時天氣圖。（圖／翻攝賈新興YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，周四、周五午後西半部有局部短暫陣雨；周六、周日台東、恆春半島易有局部短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨；下周一、下周二午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨；下周三午後桃園以南、花東有局部短暫陣雨或雷雨。

賈新興分析，觀察周三菲律賓外海的熱帶性低氣壓發展機率很高，約7、8成以上，雖電腦模擬周四、周五增強為颱風的機率約3至4成，但他判斷可能周三就有機會成颱，若成颱將成為今年第3號颱風凱米，初步預估朝港澳的方向移動。

中央氣象署預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，位於南海的熱帶性低氣壓已沒機會變成颱風，未來往中南半島前進，對台灣天氣沒影響；而近期南海到菲律賓東方海面是大低壓帶，還是會有些熱帶擾動發展，但什麼時候生成以及生成的位置變化滿大，仍得再觀察。

▼南海到菲律賓東方海面是大低壓帶。（圖／氣象署）

