幕僚證實：川普15日現身共和黨全代會　演說內容「全改」

▲川普遇襲後將照常出席15日在威斯康辛州舉行的共和黨全國代表大會。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

儘管才剛躲過暗殺,美國前總統川普14日表示,他將照常出席15日在威斯康辛州舉行的共和黨全國代表大會(Republican National Convention),而共和黨全代會委員也證實,川普會在15日晚間現身。

根據WISN 12 News報導,共和黨全代會委員、川普資深幕僚波西(David Bossie)透露,「我認為川普明天晚上,也就是周一(15日)晚上會出現在密爾瓦基。」當記者問及,川普是否會和副總統候選人一起現身,波西則回應,「計畫上是如此,這迫在眉睫。」

New: David Bossie, RNC committee member and close Trump ally, says we should expect to see Trump on the RNC stage tomorrow night: "I think President Trump is going to be seen in Milwaukee tomorrow night, Monday night."



If that includes VP pick: "The plan is, it's imminent" pic.twitter.com/ane9VaGRDm