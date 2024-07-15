幕僚證實：川普15日現身共和黨全代會　演說內容「全改」

▲川普遇襲後將照常出席15日在威斯康辛州舉行的共和黨全國代表大會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

儘管才剛躲過暗殺，美國前總統川普14日表示，他將照常出席15日在威斯康辛州舉行的共和黨全國代表大會（Republican National Convention），而共和黨全代會委員也證實，川普會在15日晚間現身。

根據WISN 12 News報導，共和黨全代會委員、川普資深幕僚波西（David Bossie）透露，「我認為川普明天晚上，也就是周一（15日）晚上會出現在密爾瓦基。」當記者問及，川普是否會和副總統候選人一起現身，波西則回應，「計畫上是如此，這迫在眉睫。」

New: David Bossie, RNC committee member and close Trump ally, says we should expect to see Trump on the RNC stage tomorrow night: "I think President Trump is going to be seen in Milwaukee tomorrow night, Monday night."



If that includes VP pick: "The plan is, it's imminent" pic.twitter.com/ane9VaGRDm — Matt Smith (@mattsmith_news) July 15, 2024

共和黨全國代表大會從15日開始在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）展開，預計會公布川普副手人選，而川普也將在會上發表演說。

知情人士透露，川普遭槍擊後，預防性地進行了電腦斷層掃描（CT scan），目前一切無礙，但未透露是否做了其他的檢查。

川普遭襲後14日接受《華盛頓觀察家報》獨家訪問時表示，他想利用這個歷史性時刻把國家團結起來，「我將在周四（18日）發表的演說將震撼人心。」川普坦言，遇襲後他已將演說內容全數改寫，從凝聚選民熱情轉為表明他的信念。

►轉頭看「這張圖」閃過子彈！ 川普狂讚：邊境巡邏隊救了我

►川普穿好鞋才下台！ 前FBI官員批「若有第2槍手」：他早就死了

►警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退 嫌下秒轉身朝舞台開槍