沒子宮想當媽！勇母「移植自己的」給女兒　她成功懷子產下男寶

▲克里斯蒂（右圖下）用媽媽的子宮生下兒子。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

母愛真偉大！英國27歲女子克里斯蒂（Kirsty Bryant）經歷1次流產、1次生產血崩後，用移植自55歲媽媽蜜雪兒（Michelle）的子宮，順利生下第2個寶寶，母女倆迎接共同生下孩子時，激動的相互擁抱。

據《太陽報》報導，克里斯蒂2020年4月與現年31歲丈夫尼克（Nick）結婚，同年6月懷孕但在7週時流產。2021年再次懷孕並在4月自然分娩，卻因胎位不正緊急剖腹產，進而引發嚴重失血。

克里斯蒂醒來時發現自己插滿管線，並被告知大女兒順利生產，還是快3.5公斤的健康寶寶，但悲喜交加的是，她的子宮因為失血過多被緊急摘除，失去再次成為母親的機會。蜜雪兒見克里斯蒂深陷失落及不安，不只鼓勵女兒走出傷痛，還在抱孫3個月後希望克里斯蒂「再生1個」。

沒想到，克里斯蒂產後才6個月，就在澳洲雪梨1項臨床子宮捐贈試驗，找到再次成為媽媽的希望，夫妻倆及蜜雪兒經過重重審查及試驗，終於在2022年12月正式錄取，並在2023年1月進行罕見的子宮手術。

母女倆經過長達11小時手術後，順利完成子宮移植手術，克里斯蒂也在同年5月成功進行試管受孕，她坦言，曾孕育她的子宮在自己體內，還同時懷著兒子及「孫子」的感覺「非常棒」。儘管仍要服用免疫抑制藥數年，以阻止身體排斥媽媽子宮，不過能再次成為母親、剖腹產下兒子，仍讓克里斯蒂無比感激。

延伸閱讀

▸ 防火防盜防閨蜜！幫丈夫與朋友重辦護照 人妻從「出境紀錄」發現不倫戀情

▸ 「==6.見」是什麼意思？ 網傻眼：==我是不是老了

▸ 婆婆怨媳婦身上「不乾淨」要收驚 人妻喝下符水「全身無力」…險被拉進宮廟房間