海巡署三線一高官竟將帳戶交給詐團　僅得手4021元恐入獄

▲海巡署一名警職視察涉入詐騙吸金案遭判刑。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在海巡署本部秘書室擔任三線一警職視察的洪姓男子，在2021年間涉嫌將自己和手下替代役的帳戶，提供給南部某詐騙集團，當成洗錢吸金的帳戶，檢、警獲報後前往海巡署本部逮捕洪員，他辯稱是投資虛擬貨幣所需，事後被依詐欺罪起訴，一審高雄地院判他徒刑1年，並宣告沒收犯罪所得4021元，他不服上訴，高雄高分院合議庭認為一審判決認事用法，核無不合，駁回他的上訴。

判決指出，洪姓男子為海洋委員會海巡署秘書室視察，涉嫌與詐欺集團翁姓成員一起策劃，在2018年7月間向海巡署的4名替代役，收取他們的國泰、世華、富邦和華南等銀行帳戶，連他自己的2個帳戶，提供給翁的詐騙集團使用。

而翁姓嫌犯等人則利用這些替代役的帳戶，假藉投資虛擬貨幣買賣行騙洗錢，共詐得200多萬元，案經高雄市刑大報請高雄地檢署指揮偵辦並起訴。

一審高雄地院審理時，他辯稱是因為和翁男等人投資數百萬元失利，背負鉅額債務，所以才合作媒合虛擬貨幣交易，為提高交易量，由自己與同事帳戶供買家匯入後，再由他轉匯或提領，交予翁男支付賣家，他也是受害者，否認犯行，但法官不信，仍依詐欺、違反洗錢防制法等罪，判處洪徒刑1年，併科罰金10萬元，並宣告沒收犯罪所得4021元。

洪男不服上訴，但高雄高分院認為，洪男時擔任警職多年，對犯罪行為理應更有警覺，僅因個人投資虧損，貪圖利益，貿然將自己與同仁帳戶提供他人使用，犯後飾詞卸責，因此駁回他的上訴，全案仍可上訴。

除了刑事部分，洪男事後也遭海巡署撤職，他也打起行政訴訟希望復職，但遭到台北高等行政法院判決敗訴，全案仍在上訴中。